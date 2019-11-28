BMC'nin tank taşıyıcı araçları Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi

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Türkiye’nin kara aracı üreticilerinden BMC ve treyler firması Öztreyler tarafından üretilen 72 tank taşıyıcı Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) teslim edildi.

Tören sırasında konuşma yapan Öztreyler Genel Müdürü Haşim Öztürk, “Başta milli ve yerli muhabere tankımız Altay'ın hızlı ve güvenli bir şekilde operasyon bölgelerine taşınması için geliştirilen tank taşıyıcı aracımız, M60 tankı, yerli ve milli gururumuz Fırtına obüsü, Leopard tankı, ZPA, ZPT ve her türlü askeri ve sivil paletli araçların etkin bir şekilde taşınması için üretilmiştir.” şeklinde konuştu.

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BMC tank taşıyıcı araçların özellikleri

Seri üretim aşamasının tamamlanmasının ardından MSB’ye teslim edilen tank taşıyıcıların ihalesi geçtiğimiz yılın ağustos ayında gerçekleştirildi. 70 ton net taşıma kapasitesine sahip olan taşıyıcılar, arızalı tankı römork üzerine çekebilmek için 70 ton kapasiteli çekme vinci ve kendini kurtarma vinci ile donatılmış.

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Römorku ile birlikte yüzde 30 dik meyile tırmanabilen ve 75 cm derinliğindeki sudan geçebilen tank taşıyıcılar, tam dolu yakıt tankları ile 950 km yol kat edebiliyor. Araçların üzerinde 620 beygir güç ve 2720 Nm tork üreten dizel motor ve buna uyumlu 7 ileri 1 geri vitesli tam otomatik şanzıman bulunuyor. Maksimum hızları ise 90 km/s.

Tuğra kabini esas alınarak tasarlanan 4 noktadan süspansiyonlu sürücü kabininde aynı anda 4 kişi oturabiliyor. Ayrıca 2 adet yatak, kabin içi ek ısıtma sistemi ve klima bulunuyor. Tank taşıyıcılar, römorkunda 1 adet tankı veya 2 adet zırhlı muharebe aracını taşıyabiliyor. Süspansiyon sistemi parabolik yaylar ve virej denge çubuğuyla donatılan taşıyıcıların römorkunda hidrolik süspansiyonlu pedular aksla bulunuyor.