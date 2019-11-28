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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMC'nin tank taşıyıcı araçları Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi

    BMC ve Öztreyler'in ürettiği tank taşıyıcı araçlar MSB'ye teslim edildi. 70 ton taşıma kapasiteli araçlar, Altay başta olmak üzere tüm paletli araçların etkin bir biçimde taşınması için geliştirildi.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMC'nin tank taşıyıcı araçları Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi
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    Türkiye’nin kara aracı üreticilerinden BMC ve treyler firması Öztreyler tarafından üretilen 72 tank taşıyıcı Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) teslim edildi.

    Tören sırasında konuşma yapan Öztreyler Genel Müdürü Haşim Öztürk, “Başta milli ve yerli muhabere tankımız Altay'ın hızlı ve güvenli bir şekilde operasyon bölgelerine taşınması için geliştirilen tank taşıyıcı aracımız, M60 tankı, yerli ve milli gururumuz Fırtına obüsü, Leopard tankı, ZPA, ZPT ve her türlü askeri ve sivil paletli araçların etkin bir şekilde taşınması için üretilmiştir.” şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de üretilen T-70 Genel Maksat Helikopteri hangardan çıktı"

    BMC tank taşıyıcı araçların özellikleri

    Seri üretim aşamasının tamamlanmasının ardından MSB’ye teslim edilen tank taşıyıcıların ihalesi geçtiğimiz yılın ağustos ayında gerçekleştirildi. 70 ton net taşıma kapasitesine sahip olan taşıyıcılar, arızalı tankı römork üzerine çekebilmek için 70 ton kapasiteli çekme vinci ve kendini kurtarma vinci ile donatılmış.

    BMC'nin tank taşıyıcı araçları Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi
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    Römorku ile birlikte yüzde 30 dik meyile tırmanabilen ve 75 cm derinliğindeki sudan geçebilen tank taşıyıcılar, tam dolu yakıt tankları ile 950 km yol kat edebiliyor. Araçların üzerinde 620 beygir güç ve 2720 Nm tork üreten dizel motor ve buna uyumlu 7 ileri 1 geri vitesli tam otomatik şanzıman bulunuyor. Maksimum hızları ise 90 km/s.

    Tuğra kabini esas alınarak tasarlanan 4 noktadan süspansiyonlu sürücü kabininde aynı anda 4 kişi oturabiliyor. Ayrıca 2 adet yatak, kabin içi ek ısıtma sistemi ve klima bulunuyor. Tank taşıyıcılar, römorkunda 1 adet tankı veya 2 adet zırhlı muharebe aracını taşıyabiliyor. Süspansiyon sistemi parabolik yaylar ve virej denge çubuğuyla donatılan taşıyıcıların römorkunda hidrolik süspansiyonlu pedular aksla bulunuyor.



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    DH Misafiri 1 sa.
    Demiryolu ile sınıra kadar sonrasına zaten kendi gitse daha güzel olmaz mıydı?
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    aragorn22 2 sa.
    Yarı milli desek daha doğru. Bmc nin yarısı katar kara kuvvetlerine ait diye biliyorum. Ve yine bildiğim kadarıyla Ethem sancak bmc yi aldıktan kısa bir süre sonra yarısını katar a sattı
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    SigSauer6 28 dk. aragorn22
    Bir bitmedi şu KATAR (ARAP) sorunu. Birçok savunma sanayi firmamız AMERİKALI ve diğer yabancı menşei şirketler ile ortaklık kurularak hayata geçirilmiş iken neden hep aynı şey (katar-bmc) söylenmektedir. BMC'nin stratejisi ve ürünleri eleştirilebilir fakat KATAR ortaklığı üzerinden karalamaya çalışmak (eleştirmek değil) artık can sıkıcı bir seviyeye gelmiştir.
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    uysaloguz 2 sa.
    Milli imkanlar ile ne üretebilirsek memleket adına kar ayrıca bu tarz gelişmeler dışa bağımlılığı azaltmak adına sevindirici. Yalnız bu işler yapılırken yandaşa -eşe-dosta-akrabaya peşkeş çekilmemesi lazım. En basitinden bu haber ile ilintili olarak Ethem Sancak BMC'yi nasıl almış bakmak lazım...
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    faniseyler 3 sa.
    Ne luzüm vardı dışarıdan yalvararak belki alırdık. Yerli hele bu firma bişi üretmesin.
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    1ses1 3 sa. faniseyler
    Yalvararak neyi aldık örnek verirmisin. Ve neden %100 yerli olan marka üretmesin diyorsunuz merak ettim.
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