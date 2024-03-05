Intel’den 400 milyon dolarlık kutu açılışı: İlk ASML High-NA makinesi kuruldu

Son teknoloji bilgisayar, telefon ve ekran kartları gibi pek çok elektronik üründe kullanılan çipler son derece büyük ve pahalı makineler aracılığıyla üretiliyor. ASML’nin en yeni ürünü olan Twinscan EXE:5000 High-NA litografi makinesi de bunlardan biri. Baştan sonra bir mühendislik harikası olan bu makinenin tanesi neredeyse 400 milyon dolar. Firma, bu litografi makinelerinin ilkini geçtiğimiz yılın sonlarında Intel’e göndermişti ve Intel, kısa süre önce bir “kutu açılışı” vidosuyla cihazın kurulumunu paylaştı.

Intel’den en pahalı kutu açılışı: ASML Twinscan EXE:5000

Tam Boyutta Gör Intel’ın ABD’deki Oregon fabrikasına ulaşan Twinscan EXE:5000, Hollanda'dan bir kargo uçağıyla taşındı. Paylaşılan videoda makinenin Intel tesisine bir yük kamyonuyla geldiği görülüyor. 150.000 kilogram ağırlığındaki bu makine parça parça gönderiliyor bunların birleştirilmesi gerekiyor. Bu birleştirme birle başlı başına bir iş. Zira ASML Twinscan EXE:5000’ün kurulumunda 250 ASML ve Intel mühendisi çalışacak ve cihazın kurulumu yaklaşık 6 ay sürecek.

Altı ay sonra makine tamamen kurulduğunda bile ASML ve Intel mühendislerinin makineyi kalibre etmesi gerekecek. Bu işlem 6 ay olmasa da haftalar alacak. Bu işlem tamamlandığında Intel, ASML'nin kısa süre önce gerçekleştirdiği “ilk ışık” kilometre taşına ulaşmaya çalışacak.

Tam Boyutta Gör ASML'nin yeni Twinscan EXE:500 High-NA EUV litografi makinesinin ilk müşterisi olan Intel, kısa bir süre içinde 8nm çözünürlükte baskı yapabilme yeteneğine kavuşacak. Bu, günümüze kıyasla (Low-NA EUV ile 13nm) yaklaşık 1,7 kat daha küçük transistörler üretilmesine olanak tanıyarak transistör yoğunluğunun yaklaşık 3 katına çıkması anlamına geliyor. Endüstrinin ve Intel’in 2025 ila 2026 arasında bu makineler ile 3nm altı üretim gerçekleştirmesi bekleniyor. Intel, ilk makineyi faal hale getirdiğinde çeşitli testler ile süreci öğrenmeye çalışacak.

Intel ve ASML, yeni çip üretim aracını ilk defa çalıştırdı 5 gün önce eklendi

ASML’den gelecek diğer makineler ile de Intel 14A sürecine doğru uzanılacak. Bu arada High NA makinelerini sipariş veren sadece Intel değil. ASML geçtiğimi süreçte, Intel, Samsung, SK Hynix ve TSMC gibi şirketlerden High-NA EUV makineleri için "10 ila 20" sipariş aldığını açıklamıştı. Ek olarak fiyat konusu da değişken ve konfigürasyona bağlı. ASML, yeni nesil High-NA EUV yonga üretim aracının mevcut Low-NA EUV litografi araçlarının iki katından daha pahalı ya da yaklaşık 380 milyon dolar olacağını açıklamıştı.

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Intel 400 milyon dolarlık devrimsel makinenin kurulumunu paylaştı