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    Intel’den 400 milyon dolarlık kutu açılışı: İlk ASML High-NA makinesi kuruldu

    Intel, ASML'nin tanesi neredeyse 400 milyon dolar olan son teknoloji ürünü Twinscan EXE:5000 High-NA litografi makinesinin Oregon fabrikasına kurulumunu gösteren bir video paylaştı.

    Son teknoloji bilgisayar, telefon ve ekran kartları gibi pek çok elektronik üründe kullanılan çipler son derece büyük ve pahalı makineler aracılığıyla üretiliyor. ASML’nin en yeni ürünü olan Twinscan EXE:5000 High-NA litografi makinesi de bunlardan biri. Baştan sonra bir mühendislik harikası olan bu makinenin tanesi neredeyse 400 milyon dolar. Firma, bu litografi makinelerinin ilkini geçtiğimiz yılın sonlarında Intel’e göndermişti ve Intel, kısa süre önce bir “kutu açılışı” vidosuyla cihazın kurulumunu paylaştı.

    Intel’den en pahalı kutu açılışı: ASML Twinscan EXE:5000

    Intel 400 milyon dolarlık devrimsel makinenin kurulumunu paylaştı Tam Boyutta Gör
    Intel’ın ABD’deki Oregon fabrikasına ulaşan Twinscan EXE:5000, Hollanda'dan bir kargo uçağıyla taşındı. Paylaşılan videoda makinenin Intel tesisine bir yük kamyonuyla geldiği görülüyor. 150.000 kilogram ağırlığındaki bu makine parça parça gönderiliyor bunların birleştirilmesi gerekiyor. Bu birleştirme birle başlı başına bir iş. Zira ASML Twinscan EXE:5000’ün kurulumunda 250 ASML ve Intel mühendisi çalışacak ve cihazın kurulumu yaklaşık 6 ay sürecek.

    Altı ay sonra makine tamamen kurulduğunda bile ASML ve Intel mühendislerinin makineyi kalibre etmesi gerekecek. Bu işlem 6 ay olmasa da haftalar alacak. Bu işlem tamamlandığında Intel, ASML'nin kısa süre önce gerçekleştirdiği “ilk ışık” kilometre taşına ulaşmaya çalışacak.

    Intel 400 milyon dolarlık devrimsel makinenin kurulumunu paylaştı Tam Boyutta Gör
    ASML'nin yeni Twinscan EXE:500 High-NA EUV litografi makinesinin ilk müşterisi olan Intel, kısa bir süre içinde 8nm çözünürlükte baskı yapabilme yeteneğine kavuşacak. Bu, günümüze kıyasla (Low-NA EUV ile 13nm) yaklaşık 1,7 kat daha küçük transistörler üretilmesine olanak tanıyarak transistör yoğunluğunun yaklaşık 3 katına çıkması anlamına geliyor. Endüstrinin ve Intel’in 2025 ila 2026 arasında bu makineler ile 3nm altı üretim gerçekleştirmesi bekleniyor. Intel, ilk makineyi faal hale getirdiğinde çeşitli testler ile süreci öğrenmeye çalışacak.

    ASML’den gelecek diğer makineler ile de Intel 14A sürecine doğru uzanılacak. Bu arada High NA makinelerini sipariş veren sadece Intel değil. ASML geçtiğimi süreçte, Intel, Samsung, SK Hynix ve TSMC gibi şirketlerden High-NA EUV makineleri için "10 ila 20" sipariş aldığını açıklamıştı. Ek olarak fiyat konusu da değişken ve konfigürasyona bağlı. ASML, yeni nesil High-NA EUV yonga üretim aracının mevcut Low-NA EUV litografi araçlarının iki katından daha pahalı ya da yaklaşık 380 milyon dolar olacağını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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