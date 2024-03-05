Intel’den 400 milyon dolarlık kutu açılışı: İlk ASML High-NA makinesi kuruldu

Son teknoloji bilgisayar, telefon ve ekran kartları gibi pek çok elektronik üründe kullanılan çipler son derece büyük ve pahalı makineler aracılığıyla üretiliyor. ASML’nin en yeni ürünü olan Twinscan EXE:5000 High-NA litografi makinesi de bunlardan biri. Baştan sonra bir mühendislik harikası olan bu makinenin tanesi neredeyse 400 milyon dolar. Firma, bu litografi makinelerinin ilkini geçtiğimiz yılın sonlarında Intel’e göndermişti ve Intel, kısa süre önce bir “kutu açılışı” vidosuyla cihazın kurulumunu paylaştı.
Intel’den en pahalı kutu açılışı: ASML Twinscan EXE:5000
Altı ay sonra makine tamamen kurulduğunda bile ASML ve Intel mühendislerinin makineyi kalibre etmesi gerekecek. Bu işlem 6 ay olmasa da haftalar alacak. Bu işlem tamamlandığında Intel, ASML'nin kısa süre önce gerçekleştirdiği “ilk ışık” kilometre taşına ulaşmaya çalışacak.
ASML’den gelecek diğer makineler ile de Intel 14A sürecine doğru uzanılacak. Bu arada High NA makinelerini sipariş veren sadece Intel değil. ASML geçtiğimi süreçte, Intel, Samsung, SK Hynix ve TSMC gibi şirketlerden High-NA EUV makineleri için "10 ila 20" sipariş aldığını açıklamıştı. Ek olarak fiyat konusu da değişken ve konfigürasyona bağlı. ASML, yeni nesil High-NA EUV yonga üretim aracının mevcut Low-NA EUV litografi araçlarının iki katından daha pahalı ya da yaklaşık 380 milyon dolar olacağını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.