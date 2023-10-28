Tam Boyutta Gör Yarıiletken sektörünün en kritik firmalarından olan ASML ticari sırlarının çalınmasıyla gündeme gelmişti. Şirket geçen sene konuya ilişkin bilgilendirmeyi hissedarlarına yapmıştı. Hollanda gazetesi NRC’nin edindiği bilgiye göre sırları çalan çalışan Huawei’de çalışmaya başladı.

ASML CEO’su Peter Wennink konu hakkında açıklama yaparak çalınan bilgilerin sınırlı olduğunu söyledi. Çalınan bilgiyi kutusu olmayan bir puzzle’ın parçası olarak nitelendiren CEO, çalışanın Huawei ile ilişkisi hakkında ise bilgi vermedi. CEO, güvenlik önlemlerini arttırdıklarını söyleyerek bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağını söyledi.

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Çin yetenekli mühendisleri kendine çekiyor

Şubat ayında Bloomberg çalınan bilgilerin çip yapım araçları hakkında olduğunu iddia etmişti. ABD yaptırımları karşısında Çin, çip üretiminde ilerlemek ve yapay zeka yarışında geri kalmamak için çabalıyor. Bu doğrultuda Tayvan’daki yetenekli mühendisleri yüksek maaşlarla kendine çekmeye çalışıyor.

Çin, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ASML’nin tekelinde olan Aşırı Ultraviyole (EUV) litografi makinelerine erişemiyor. Gelişmiş çipleri yapmak için bu makinelere ihtiyaç duyulduğu için kendi litografi makinelerini geliştirmeye çalışıyor. Şimdilik Derin Ultraviyole (DUV) litografi makineleriyle üretim yapan Çinli firmaların ne zaman bu makineleri üretebilecek seviyeye geleceği merak konusu.

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ASML'nin ticari sırlarını çalan çalışan Huawei'de işe başladı