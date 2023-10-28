ASML'nin ticari sırlarını çalan çalışan Huawei'de işe başladı

ASML CEO’su Peter Wennink konu hakkında açıklama yaparak çalınan bilgilerin sınırlı olduğunu söyledi. Çalınan bilgiyi kutusu olmayan bir puzzle’ın parçası olarak nitelendiren CEO, çalışanın Huawei ile ilişkisi hakkında ise bilgi vermedi. CEO, güvenlik önlemlerini arttırdıklarını söyleyerek bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağını söyledi.
Çin yetenekli mühendisleri kendine çekiyor
Şubat ayında Bloomberg çalınan bilgilerin çip yapım araçları hakkında olduğunu iddia etmişti. ABD yaptırımları karşısında Çin, çip üretiminde ilerlemek ve yapay zeka yarışında geri kalmamak için çabalıyor. Bu doğrultuda Tayvan’daki yetenekli mühendisleri yüksek maaşlarla kendine çekmeye çalışıyor.
Çin, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ASML’nin tekelinde olan Aşırı Ultraviyole (EUV) litografi makinelerine erişemiyor. Gelişmiş çipleri yapmak için bu makinelere ihtiyaç duyulduğu için kendi litografi makinelerini geliştirmeye çalışıyor. Şimdilik Derin Ultraviyole (DUV) litografi makineleriyle üretim yapan Çinli firmaların ne zaman bu makineleri üretebilecek seviyeye geleceği merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.