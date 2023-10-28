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    Anlık Bildirim

    ASML'nin ticari sırlarını çalan çalışan Huawei'de işe başladı

    Yarıiletken sektörünün en kritik firmalarından olan ASML ticari sırlarının çalınmasıyla gündeme gelmişti. Edinilen bilgiye göre sırları çalan çalışan Huawei’de çalışmaya başladı.
    ASML'nin ticari sırlarını çalan çalışan Huawei'de işe başladı Tam Boyutta Gör
    Yarıiletken sektörünün en kritik firmalarından olan ASML ticari sırlarının çalınmasıyla gündeme gelmişti. Şirket geçen sene konuya ilişkin bilgilendirmeyi hissedarlarına yapmıştı. Hollanda gazetesi NRC’nin edindiği bilgiye göre sırları çalan çalışan Huawei’de çalışmaya başladı.

    ASML CEO’su Peter Wennink konu hakkında açıklama yaparak çalınan bilgilerin sınırlı olduğunu söyledi. Çalınan bilgiyi kutusu olmayan bir puzzle’ın parçası olarak nitelendiren CEO, çalışanın Huawei ile ilişkisi hakkında ise bilgi vermedi. CEO, güvenlik önlemlerini arttırdıklarını söyleyerek bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağını söyledi.

    Çin yetenekli mühendisleri kendine çekiyor

    Şubat ayında Bloomberg çalınan bilgilerin çip yapım araçları hakkında olduğunu iddia etmişti. ABD yaptırımları karşısında Çin, çip üretiminde ilerlemek ve yapay zeka yarışında geri kalmamak için çabalıyor. Bu doğrultuda Tayvan’daki yetenekli mühendisleri yüksek maaşlarla kendine çekmeye çalışıyor.

    Çin, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ASML’nin tekelinde olan Aşırı Ultraviyole (EUV) litografi makinelerine erişemiyor. Gelişmiş çipleri yapmak için bu makinelere ihtiyaç duyulduğu için kendi litografi makinelerini geliştirmeye çalışıyor. Şimdilik Derin Ultraviyole (DUV) litografi makineleriyle üretim yapan Çinli firmaların ne zaman bu makineleri üretebilecek seviyeye geleceği merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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