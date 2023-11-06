ASML yaptırımlara rağmen Çin'e ekipman satışını arttırdı

Tam Boyutta Gör ABD'nin yaptırımlarına rağmen litografi makineleri üreticisi Hollandalı ASML firması Çin'e çip üretim ekipmanları satışlarını artırdı.

Şirketin Çin'e sağladığı cihazlar Derin Ultraviyole (DUV) litografi makineleri. Bu makineler en ileri seviye makineler olmasa da olgun ve orta seviyede kritik üretim süreçleri için gerekli makineler olarak görülüyor.

ASML'nin Çin'e teslim ettiği DUV litografi ve metroloji makine sayısının 1400'e ulaştığını söyleyen ASML Çin'in yöneticisi Shen Bo, şirketin 2025'in sonuna kadar 600 DUV ekipmanı kurmayı planladığını söyledi.

Ekipman satışlarının yarısı Çin'e yapıldı

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin'e siparişlerini artıran firma 5.3 milyar euroluk satışlarının %46'sını Çin'e gerçekleştirdi. Satış gelirleri geçen çeyreğe göre %24 artmış durumda. 2.6 milyar euroluk ekipman tedarik eden Çinli üreticler bu cihazları 28nm, 45nm, 65nm, 90nm ve üzeri daha olgun ve eski üretim süreçlerinde kullanıyorlar.

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ASML'nin başkanı ve CEO'su Peter Wennink, "Olgun ve orta seviyede kritik üretim süreçleri için Çin'e ekipman gönderiyoruz ve elbette ihracat düzenlemelerine uyuyoruz" açıklamasında bulundu. Bu yıl Çinli müşterilere gönderdikleri sistemlerin 2022 yılında rezerve edilen siparişler olduğunu söyleyen Wennink, ayrıca diğer müşterilerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ve bu nedenle Çinli müşterilerine yeterli sayıda ekipman yollayamadıklarını da itiraf etti. Litografi makinelerine olan talebin arzdan çok daha fazla olduğunu söyleyen CEO şuanda Çin'e daha fazla ekipman sağlayacak koşullara sahip olduklarını söyledi.

Çinli şirketlerin verdiği siparişlerin bir bölümünün 14/16nm çip üretiminde kullanıldığı bilinen bir durum. Bu gelişmiş sistemlerin bütün litografi ekipmanlarının ne kadarını oluşturduğu ve Hollanda'nın 1 Eylül'de Çin'e kısıtlama getirmesinden önce teslim edilip edilmediği bilinmiyor.

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ASML yaptırımlara rağmen Çin'e ekipman satışını arttırdı