Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASML yaptırımlara rağmen Çin'e ekipman satışını arttırdı

    ABD'nin yaptırımlarına rağmen litografi makineleri üreticisi Hollandalı ASML firması Çin'e çip üretim ekipmanları satışlarını artırdı. Şirket 2025'in sonuna kadar 600 DUV ekipmanı kurmayı planlıyor.
    ASML yaptırımlara rağmen Çin'e ekipman satışını arttırdı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin yaptırımlarına rağmen litografi makineleri üreticisi Hollandalı ASML firması Çin'e çip üretim ekipmanları satışlarını artırdı.

    Şirketin Çin'e sağladığı cihazlar Derin Ultraviyole (DUV) litografi makineleri. Bu makineler en ileri seviye makineler olmasa da olgun ve orta seviyede kritik üretim süreçleri için gerekli makineler olarak görülüyor.

    ASML'nin Çin'e teslim ettiği DUV litografi ve metroloji makine sayısının 1400'e ulaştığını söyleyen ASML Çin'in yöneticisi Shen Bo, şirketin 2025'in sonuna kadar 600 DUV ekipmanı kurmayı planladığını söyledi.

    Ekipman satışlarının yarısı Çin'e yapıldı

    Bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin'e siparişlerini artıran firma 5.3 milyar euroluk satışlarının %46'sını Çin'e gerçekleştirdi. Satış gelirleri geçen çeyreğe göre %24 artmış durumda. 2.6 milyar euroluk ekipman tedarik eden Çinli üreticler bu cihazları 28nm, 45nm, 65nm, 90nm ve üzeri daha olgun ve eski üretim süreçlerinde kullanıyorlar.

    ASML'nin başkanı ve CEO'su Peter Wennink, "Olgun ve orta seviyede kritik üretim süreçleri için Çin'e ekipman gönderiyoruz ve elbette ihracat düzenlemelerine uyuyoruz" açıklamasında bulundu. Bu yıl Çinli müşterilere gönderdikleri sistemlerin 2022 yılında rezerve edilen siparişler olduğunu söyleyen Wennink, ayrıca diğer müşterilerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ve bu nedenle Çinli müşterilerine yeterli sayıda ekipman yollayamadıklarını da itiraf etti. Litografi makinelerine olan talebin arzdan çok daha fazla olduğunu söyleyen CEO şuanda Çin'e daha fazla ekipman sağlayacak koşullara sahip olduklarını söyledi.

    Çinli şirketlerin verdiği siparişlerin bir bölümünün 14/16nm çip üretiminde kullanıldığı bilinen bir durum. Bu gelişmiş sistemlerin bütün litografi ekipmanlarının ne kadarını oluşturduğu ve Hollanda'nın 1 Eylül'de Çin'e kısıtlama getirmesinden önce teslim edilip edilmediği bilinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizimi düz hale getiremiyorum hacettepe nasıl okunur ssiptv samsung boşanmış bir kadınla evlenmeyi düşünen bekar erkekler hukuk iö ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız