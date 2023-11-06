ASML yaptırımlara rağmen Çin'e ekipman satışını arttırdı

Şirketin Çin'e sağladığı cihazlar Derin Ultraviyole (DUV) litografi makineleri. Bu makineler en ileri seviye makineler olmasa da olgun ve orta seviyede kritik üretim süreçleri için gerekli makineler olarak görülüyor.
ASML'nin Çin'e teslim ettiği DUV litografi ve metroloji makine sayısının 1400'e ulaştığını söyleyen ASML Çin'in yöneticisi Shen Bo, şirketin 2025'in sonuna kadar 600 DUV ekipmanı kurmayı planladığını söyledi.
Ekipman satışlarının yarısı Çin'e yapıldı
Bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin'e siparişlerini artıran firma 5.3 milyar euroluk satışlarının %46'sını Çin'e gerçekleştirdi. Satış gelirleri geçen çeyreğe göre %24 artmış durumda. 2.6 milyar euroluk ekipman tedarik eden Çinli üreticler bu cihazları 28nm, 45nm, 65nm, 90nm ve üzeri daha olgun ve eski üretim süreçlerinde kullanıyorlar.
ASML'nin başkanı ve CEO'su Peter Wennink, "Olgun ve orta seviyede kritik üretim süreçleri için Çin'e ekipman gönderiyoruz ve elbette ihracat düzenlemelerine uyuyoruz" açıklamasında bulundu. Bu yıl Çinli müşterilere gönderdikleri sistemlerin 2022 yılında rezerve edilen siparişler olduğunu söyleyen Wennink, ayrıca diğer müşterilerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ve bu nedenle Çinli müşterilerine yeterli sayıda ekipman yollayamadıklarını da itiraf etti. Litografi makinelerine olan talebin arzdan çok daha fazla olduğunu söyleyen CEO şuanda Çin'e daha fazla ekipman sağlayacak koşullara sahip olduklarını söyledi.
Çinli şirketlerin verdiği siparişlerin bir bölümünün 14/16nm çip üretiminde kullanıldığı bilinen bir durum. Bu gelişmiş sistemlerin bütün litografi ekipmanlarının ne kadarını oluşturduğu ve Hollanda'nın 1 Eylül'de Çin'e kısıtlama getirmesinden önce teslim edilip edilmediği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.