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    Assassin's Creed Valhalla ilk haftasında serinin en çok satan oyunu oldu

    Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla, satış sayısı açısından kendi rekorunu kırdı ve tarihe geçti.
    1 sa. (Son Güncelleme: 58 dk.)
    263
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Assassin's Creed Valhalla ilk haftasında serinin en çok satan oyunu oldu
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    Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla, geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirmişti. İlk gününden de hatta bir önceki oyun olan Assassin's Creed Odyssey'nin satışlarını ikiye katlamıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X ve diğer platformlardaki inceleme puanları paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı"

    Oyunun çıkışının üzerinden tam olarak bir hafta geçti ve yeni bir rekor kırdı. Assassin's Creed Valhalla, ilk hafta satışlarına göre Assassin's Creed serisinin en çok satış yapan oyunu oldu. Ayrıca oyunun PC satışları da Ubisoft'un tarihindeki en çok satan PC oyunu unvanını oyuna kazandırdı. Genel olarak ortalama üstü yorumlar alan Assassin's Creed Valhalla, Viking teması ile birçok oyuncuyu kendine çekmiş gibi gözüküyor.

    Ayrıca Assassin's Creed Valhalla yapımcısı Julien Laferriere, lansman sırasında yakalanan bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu, ilerleyen süreçte oyun ile ilgili çok güzel planlarının olduğunu söyledi.

    Oyunu şu anda Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia üzerinde bulabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2020/11/assassins-creed-valhalla-is-the-biggest-assassins-creed-game-launch-in-history Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    17 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
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