Assassin's Creed Valhalla ilk haftasında serinin en çok satan oyunu oldu

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Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla, geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirmişti. İlk gününden de hatta bir önceki oyun olan Assassin's Creed Odyssey'nin satışlarını ikiye katlamıştı.

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Oyunun çıkışının üzerinden tam olarak bir hafta geçti ve yeni bir rekor kırdı. Assassin's Creed Valhalla, ilk hafta satışlarına göre Assassin's Creed serisinin en çok satış yapan oyunu oldu. Ayrıca oyunun PC satışları da Ubisoft'un tarihindeki en çok satan PC oyunu unvanını oyuna kazandırdı. Genel olarak ortalama üstü yorumlar alan Assassin's Creed Valhalla, Viking teması ile birçok oyuncuyu kendine çekmiş gibi gözüküyor.

Ayrıca Assassin's Creed Valhalla yapımcısı Julien Laferriere, lansman sırasında yakalanan bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu, ilerleyen süreçte oyun ile ilgili çok güzel planlarının olduğunu söyledi.

Oyunu şu anda Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia üzerinde bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2020/11/assassins-creed-valhalla-is-the-biggest-assassins-creed-game-launch-in-history

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