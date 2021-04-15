Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Assassin's Creed Valhalla'nın bizleri İrlanda'ya götüren ilk büyük genişlemesi ertelendi

    Geçtiğimiz yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed Valhalla'nın ilk büyük genişlemesi olan Wrath of the Druids ne yazık ki ertelendi.
    15 Nisan 2021, 17:30 (17 sa.)
    1,1b
    3
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Assassin's Creed Valhalla'nın bizleri İrlanda'ya götüren ilk büyük genişlemesi ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler oyun serisi Assassin's Creed'in son oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın ilk büyük genişlemesi olan Wrath of the Druids ertelendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Söylentiye göre Resident Evil 9 da gelecek ve 7-8-9 üçleme olacak

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste"

    Özellikle Assassin's Creed Odyssey'in genişleme paketleri ile oyuncuların beğenisin kazanan Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla için de bu tarz genişlemeler getireceğini duyurmuştu. Bu genişlemelerden ilki de Wrath of the Druids'ti. Wrath of the Druids, bizleri İrlanda'ya götürüyor. İrlanda'da ana karakterimiz Eivor, Children of Danu ismiyle bilinen bir druid tarikatı ile karşı karşıya geliyor. 

    Normalde 29 Nisan'da Wrath of the Druids genişlemesi ne yazık ki 13 Mayıs'a ertelendi. Ertelenmenin sebebi açıklanmadı ancak yakın zamanda bir makale yayınlayacaklarını açıkladılar. Büyük bir ihtimalle orada sebep açıklanacaktır.

    Assassin's Creed Valhalla, geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı ve başlangıçtaki bazı oyun içi hataları sayılmazsa oyuncuların genel olarak ortama üzerinde gördüğü bir oyundu. Assassin's Creed Valhalla şu anda PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia ve PC için ulaşılabilir durumda.



    https://www.ign.com/articles/assassins-creed-valhalla-wrath-of-the-druids-expansion-delayed
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    M mustafabalkc 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çöp oyun
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kayamtky 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valhalla gibi güzel bir oyuna çöp diyen yorumcuları gerçekten anlayamıyorum.
    Acaba bu arkadaşlar geleceğin yüzyılında yaşayıp zaman yolculuğuyla geri mi döndüler.

    Bence onlar insanları kızdırmaktan zevk aldıkları için her oyuna çöp diyorlar.
    Hatta oyunu oynadıklarından bile kuşkuluyum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Tuomir (uuur uuur) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İki hafta ertelenmiş altı üstü. En azından adamların yaptığı oyunlar çalışıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    münşi (Ramazan Karatopcu) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Tuomir
    Gardaş oyun çalışıyor da Nvidia özürlü ama.
    5600xt ve rtx2060 arasında 20fsp oynar mı allaha aşkına??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brnk (Burak Demirbas) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aldım ben de xboxa 2-3 görev yaptım hiç oynayssım gelmiyor duruyor öyle boş boş oyun cidden çöp bide origin odyseden sonra aynı şeyler gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala Odyssey oynamaya devam ediyorum. Şöyle 150 tl bandına inse de alsak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M muroooo19 (murat aksdjas) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Assasinss Creed serisinin neredeyse hepsini oynamış biri olarak konuşuyorum. Mısır ve Yunan mitolojisi güzel. Viking temalı valhalla yi pek beğenmedim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    münşi (Ramazan Karatopcu) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) muroooo19
    Büyük umutlarla bekledim. Oyun 2020 Kasım ayında çıktı. 134gün daha bekledim. Empress sağolsun oyun kırıldı. İndirdim oynadım ama beğenmedim sildim. Eğer beğenseydim 269tl verip orijinal olarak oynayacaktım ancak beklediğime değmediğini gördüm. İyiki boşa para vermemişim dedim. Assasins Creed serisi benim için bitti. Üzgünüm.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ubisoft var ya fena sıkıntıda şuan. Adamlar bürün oyunlarını süresiz tarihe erteledi ve şimdi de DLC leri bile erteliyorlar. Pandemi fena vurmuş bunları yazık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    canlee89 (Can Can) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ubisoft oyunları bedava olmalı
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mustafabalkc 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çöp oyun
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 sa. Sony, bu yıl Avrupa'da geri dönüştürülmüş PS5 oyun kutularını test edecek 12 sa. Unity motoruna DLSS desteği ekleniyor 12 sa. Yerli otomobilde Ethereum ve IOTA detayı 12 sa. NFT satışları ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı 13 sa. Yeni Hyundai Santa Cruz pickup dünyasına katıldı 13 sa. Thermalright çift kule tasarımlı Peerless Assasin 120 Black’i detaylandırdı 13 sa. Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL 13 sa. TSMC açıkladı: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek 14 sa. Yapı ve Kredi Bankası’na büyük şok: Veriler satıldı 14 sa. 5000 liralık Hi-Fi seti ile 1 yıl, değer miydi? “Fiio K5 Pro ve Sennheiser HD6xx“ 14 sa. Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022 yılına kadar başlamayacak 14 sa. Intel’in CEO’su Nvidia’nın işlemci hamlesini değerlendirdi 15 sa. Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor 15 sa. 2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı 15 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G ilk yüksek kaliteli görüntüsüyle karşımızda 16 sa. Dün halka arz olan Coinbase’in değeri 100 milyar doları aştı 16 sa. GeForce Now'a 15 yeni oyun ekleniyor ve bazı oyunlara RTX desteği geliyor 16 sa. Nihat Hatipoğlu: “Kripto para haramdır diyemiyorum” 17 sa. Epic Games toplamda 236 TL değerindeki 3 farklı oyunu ücretsiz veriyor 17 sa. Instagram beğeni sayılarını gizlemenize izin verecek 17 sa. GÖRÜNTÜLENEN Assassin's Creed Valhalla'nın bizleri İrlanda'ya götüren ilk büyük genişlemesi ertelendi Sonraki Meizu, iPhone satmaya başlıyor: Üstelik Apple'a övgüler dizerek 18 sa. Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu 19 sa. PlayStation özel oyunu Days Gone'ın PC için çıkış tarihi açıklandı; Türkiye fiyatı belli oldu 19 sa. BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek 19 sa. Makyajlı Seat Arona, yeni Xperience donanımıyla tanıtıldı 19 sa. PS5'in disk dönerken çıkarttığı yüksek ses yeni güncellemeyle azaltılmış gibi duruyor 20 sa. Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu 20 sa. Apple Watch'un COVID-19'u teşhis edip edemeyeceği araştırılıyor 20 sa. Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 20 sa. Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı 21 sa. Netflix bu hafta sonu limitli süreliğine, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın belgeselini yayınlayacak 21 sa. TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor 22 sa. Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor 22 sa. Makyajlı 2021 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 22 sa. TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu 23 sa. PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı 23 sa. Chrome 90 sürümü ile HTTPS varsayılan oluyor 1 gün iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı 1 gün PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz? 1 gün İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız