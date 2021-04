Assassin's Creed Valhalla'nın bizleri İrlanda'ya götüren ilk büyük genişlemesi ertelendi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler oyun serisi Assassin's Creed'in son oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın ilk büyük genişlemesi olan Wrath of the Druids ertelendi.

Özellikle Assassin's Creed Odyssey'in genişleme paketleri ile oyuncuların beğenisin kazanan Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla için de bu tarz genişlemeler getireceğini duyurmuştu. Bu genişlemelerden ilki de Wrath of the Druids'ti. Wrath of the Druids, bizleri İrlanda'ya götürüyor. İrlanda'da ana karakterimiz Eivor, Children of Danu ismiyle bilinen bir druid tarikatı ile karşı karşıya geliyor.

Normalde 29 Nisan'da Wrath of the Druids genişlemesi ne yazık ki 13 Mayıs'a ertelendi. Ertelenmenin sebebi açıklanmadı ancak yakın zamanda bir makale yayınlayacaklarını açıkladılar. Büyük bir ihtimalle orada sebep açıklanacaktır.

Assassin's Creed Valhalla, geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı ve başlangıçtaki bazı oyun içi hataları sayılmazsa oyuncuların genel olarak ortama üzerinde gördüğü bir oyundu. Assassin's Creed Valhalla şu anda PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia ve PC için ulaşılabilir durumda.

