NetherRealm, Omni-Man’i Mortal Kombat 1 dövüşçüler listesine ekledi. Ayrıca DLC ile gelecek bir diğer karakter Quan Chi için ilk oynanış videosunu paylaştı.

Videoda Quan Chi’nin en güçlü Mortal Kombat karakterlerini birbir yendiğini görüyoruz. Quan Chi, Mortal Kombat evreninde hem savaşçı hem de büyücü olarak yeteneklerini sergiliyor. Açtığı portallar ve büyülü kafataslarıyla düşmanlarına nefes aldırmayan karakter, tam da kendinden beklenen bir fatality ile dövüşü sonlandırıyor.

En güçlü Mortal Kombat karakterleri listesi 3 ay önce eklendi

Fragman ayrıca yakında gelecek bir başka Kameo dövüşçüsü Khameleon’u gösteriyor. Kadın ninja karakter Ocak ayında oyuna dahil olacak. Fragmanın sonunda Quan Chi’nin karşı karşıya geldiği bir karakter de dikkat çekici. The Suicide Squad filminden tanıdığımız DC Comics karakteri Peacemaker’ın da Şubat ayında DLC olarak geleceğini öğreniyoruz.

Quan Chi, 19 Aralık’ta Mortal Kombat 1’a dahil olacak. Oyunun Premium sürümünü alanlar veya standart sürüme sahip olup Kombat Pack’i ekleyenler bir hafta öncesinden Quan Chi DLC’sine erişebilecek.

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Mortal Kombat 1'e gelecek yeni karakterler duyuruldu