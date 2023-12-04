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    Anlık Bildirim

    Mortal Kombat 1'e gelecek yeni karakterler duyuruldu

    Mortal Kombat 1 DLC karakterleri listesi genişliyor. Son olarak oyuna Quan Chi'nin dahil olacağı duyuruldu ve karakterin yeteneklerini gösteren video yayınlandı.

    NetherRealm, Omni-Man’i Mortal Kombat 1 dövüşçüler listesine ekledi. Ayrıca DLC ile gelecek bir diğer karakter Quan Chi için ilk oynanış videosunu paylaştı.

    Videoda Quan Chi’nin en güçlü Mortal Kombat karakterlerini birbir yendiğini görüyoruz. Quan Chi, Mortal Kombat evreninde hem savaşçı hem de büyücü olarak yeteneklerini sergiliyor. Açtığı portallar ve büyülü kafataslarıyla düşmanlarına nefes aldırmayan karakter, tam da kendinden beklenen bir fatality ile dövüşü sonlandırıyor.

    Fragman ayrıca yakında gelecek bir başka Kameo dövüşçüsü Khameleon’u gösteriyor. Kadın ninja karakter Ocak ayında oyuna dahil olacak. Fragmanın sonunda Quan Chi’nin karşı karşıya geldiği bir karakter de dikkat çekici. The Suicide Squad filminden tanıdığımız DC Comics karakteri Peacemaker’ın da Şubat ayında DLC olarak geleceğini öğreniyoruz.

    Quan Chi, 19 Aralık’ta Mortal Kombat 1’a dahil olacak. Oyunun Premium sürümünü alanlar veya standart sürüme sahip olup Kombat Pack’i ekleyenler bir hafta öncesinden Quan Chi DLC’sine erişebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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