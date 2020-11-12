Assassin's Creed Valhalla ve 4 farklı oyun daha GeForce Now kütüphanesine eklendi

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Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiricliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı, yılın merakla beklenen yapımlarından Assassin's Creed Valhalla, GeForce Now kütüphanesine eklendi.

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Geçtiğimiz gün, yani 10 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series için yayınlanan Assassin's Creed Valhalla, GeForce Now kütüphanesine geçtiğimiz dakikalarda eklendi. Sadece Assassin's Creed değil, ayrıca bu hafta içerisinde 4 farklı oyun daha eklendi. Assassin's Creed Valhalla (Epic Games, Ubisoft Connect), Bright Memory (Steam), Falconeer (Steam) ve XIII (Steam)şu anda eklenmiş durumda. RUNE II: Decapitation Edition (Steam) ise 13 Kasım'da eklenecek.

GeForce NOW sayesinde Assassin'in Creed Valhalla ve diğer oyunları GeForce PC grafiklerine sahip herhangi bir PC, Mac, Android, Chromebook veya SHIELD TV'de en yüksek kalitede oynayabilirsiniz. Ayrıca GeForce NOW kütüphanesine bakmayı da unutmayın.

GeForce Now'ın üç farklı planı bulunuyor. Planları ve özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

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