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    Asteroit 'fatihi' Hayabusa2 nihayet Dünya'ya geri dönüyor

    'Kozmik Elmas' lakaplı Ryugu asteroitini keşfeden Japon uzay sondası Hayabusa2, topladığı örnek maddelerle birlikte 6 Aralık'ta Dünya'ya ulaşacak.
    52 dk.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Asteroit 'fatihi' Hayabusa2 nihayet Dünya'ya geri dönüyor
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    Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu'nun (JAXA) ünlü uzay aracı Hayabusa 2, tam altı yıllık uzun uzay macerasının ardından nihayet evine geri dönüyor. 'Kozmik Elmas' lakaplı Ryugu asteroitinde yaklaşık bir buçuk yıl kalan ve asteroitin yüzeyinden örnek maddeler toplayan uzay aracı, JAXA'nın yaptığı açıklamaya göre 6 Aralık'ta Dünya'ya ulaşmış olacak.

    Asteroit parçalarını Dünya'ya bırakacak

    JAXA'nın Hayabusa 2 görevindeki en büyük amacı, Ryugu asteroitinden örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirmekti. Hayabusa, Ryugu'da kaldığı yaklaşık bir buçuk yıllık sürede bu görevini kusursuz bir şekilde yerine getirdi. Dev sonda, aralarında asteroit bombalamanın da yer aldığı bazı ilginç işlemler de gerçekleştirerek yüzeyden en az 100 miligram seviyesinde örnekler topladı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor

    Hayabusa2 önümüzdeki 6 Aralık tarihinde Dünya'ya yaklaşarak topladığı bu örnekleri Yeryüzü'ne bırakacak. Örneklerin Avustralya'ya iniş yapması bekleniyor. Bu sırada Hayabusa2 ise yüzeye iniş yapmayacak. Altı yıldır uzayda olan dev sonda, örnekleri bıraktıktan sonra uzaydaki yalnız macerasına kaldığı yerden devam edecek.

    JAXA şu anda Hayabusa 2'nin geleceği için bazı rotalar da belirlemiş. Uzay aracının 2026 ve 2031 yıllarında iki farklı asteroite yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görevler elbette daha küçük çaplı olacak zira bunlar Hayabusa'nın tasarım amaçları arasında yer almıyor. Hayabusa asıl görevini zaten tamamladığı için bu ekstra görevler pasta üzerindeki çilek olarak değerlendirilebilir.

    Ayrıca Bkz. "Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş görüntüler"

    5 milyar kilometrelik dev yolculuk

    JAXA, Hayabusa2'yi 3 Aralık 2014 tarihinde uzaya fırlatmıştı. Yaklaşık üç buçuk yıllık uzun yolculuğun ardından uzay aracı Haziran 2018'de Ryugu'nun yörüngesine başarıyla yerleşti. Sonrasında ise Hayabusa yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Ryugu'yu tüm detaylarıyla inceledi, en iyi iniş bölgelerini belirledi ve birden fazla örnek madde topladı. Bilimsel anlamda inanılmaz verimli bir misyona imza atan Hayabusa'nın, altı yıl içerisinde uzayda tam 5,24 milyar kilometre yol kat ettiği belirtildi.

    Hayabusa2'nin Dünya'ya bırakacağı örnekler şu anda büyük bir heyecanla bekleniyor. Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemi'ndeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini ifade etti. 



    https://www.sciencealert.com/hayabusa2-is-about-to-return-to-earth-bringing-us-a-piece-of-precious-asteroid Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
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