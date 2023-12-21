ABD, Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getiriyor

ABD, Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getirebilir
WSJ’nin bilgi sahibi kişilere dayandırdığı ve Reuters’in aktardığına göre ABD yönetimi, elektrikli araçlar (EV) da dahil olmak üzere bazı Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırmayı tartışıyor. Halihazırda Çin menşeli otomobillere eski Başkan Donald Trump döneminde getirilen ve halefi tarafından genişletilen %25'lik bir vergi uygulanıyor. ABD ayrıca Çinli üreticilerin sübvansiyonlardan yararlanmalarını da engelliyor. Dolayısıyla ek verginin etkisi beklenildiği kadar yüksek olmayabilir.
China Merchants Bank International, Çin'in araç ihracatının son yıllarda kapasite fazlası ve dünyanın en büyük otomobil pazarında yavaşlayan iç talep nedeniyle arttığını ve önümüzdeki yıl %25 artışla 5,3 milyon adede yükselmesinin beklendiğini söylüyor.
ABD hükümeti, Trump döneminden kalma yaklaşık 300 milyar dolarlık Çin malına uygulanan gümrük vergilerini tartışıyor ve önümüzdeki yılın başlarında gümrük vergilerinin uzun süredir devam eden incelemesini tamamlamayı hedefliyor. ABD, elektrikli araçların yanında Çin güneş enerjisi ürünleri ve elektrikli araç batarya paketleri için de gümrük vergisini artırmayı planlıyor. ABD ayrıca stratejik olarak önemli görmediği bazı Çin tüketici ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyi de düşünüyor.
Biden, geçtiğimiz kasım ayında "Çin, adil olmayan ticaret uygulamalarını kullanarak elektrikli araç pazarına hakim olmaya kararlı ama ben buna izin vermeyeceğim. Size söz veriyorum." demişti.
Yetkililer, Çin'in iç ekonomisi çökerken düşük fiyatlarla küresel piyasalara akın eden Çin'in temiz enerji ihracatından da endişe duyuyorlar. Bununla birlikte ABD'li yetkililer, Amerikan şirketlerinin mevcut gümrük vergileri ve yeni sübvansiyonlarla bile Çin'in üretimiyle rekabet edemeyeceğinden endişe ediyor.Kaynakça https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-explores-raising-tariffs-chinese-evs-wsj-2023-12-21/ https://www.wsj.com/economy/trade/biden-administration-explores-raising-tariffs-on-chinese-evs-e439d87d Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.