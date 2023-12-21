ABD, Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getiriyor

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticileri hızlı ve durdurulması güç bir büyüme yaşıyor. Ölçek ekonomisinin faydasıyla üretim kapasiteli çok yüksek olan Çinli üreticiler, aynı zamanda hammaddeye yakın olmaları nedeniyle de maliyet konusunda avantajlı. Avrupa dahil olmak üzere Türkiye de Çinli elektrikli araçlarla rekabet edebilmek için çeşitli gümrük önlemleri almıştı. Şimdi benzer bir hamlenin ABD tarafından geleceği söyleniyor.

ABD, Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getirebilir

WSJ’nin bilgi sahibi kişilere dayandırdığı ve Reuters’in aktardığına göre ABD yönetimi, elektrikli araçlar (EV) da dahil olmak üzere bazı Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırmayı tartışıyor. Halihazırda Çin menşeli otomobillere eski Başkan Donald Trump döneminde getirilen ve halefi tarafından genişletilen %25'lik bir vergi uygulanıyor. ABD ayrıca Çinli üreticilerin sübvansiyonlardan yararlanmalarını da engelliyor. Dolayısıyla ek verginin etkisi beklenildiği kadar yüksek olmayabilir.

China Merchants Bank International, Çin'in araç ihracatının son yıllarda kapasite fazlası ve dünyanın en büyük otomobil pazarında yavaşlayan iç talep nedeniyle arttığını ve önümüzdeki yıl %25 artışla 5,3 milyon adede yükselmesinin beklendiğini söylüyor.

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ABD hükümeti, Trump döneminden kalma yaklaşık 300 milyar dolarlık Çin malına uygulanan gümrük vergilerini tartışıyor ve önümüzdeki yılın başlarında gümrük vergilerinin uzun süredir devam eden incelemesini tamamlamayı hedefliyor. ABD, elektrikli araçların yanında Çin güneş enerjisi ürünleri ve elektrikli araç batarya paketleri için de gümrük vergisini artırmayı planlıyor. ABD ayrıca stratejik olarak önemli görmediği bazı Çin tüketici ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyi de düşünüyor.

Biden, geçtiğimiz kasım ayında "Çin, adil olmayan ticaret uygulamalarını kullanarak elektrikli araç pazarına hakim olmaya kararlı ama ben buna izin vermeyeceğim. Size söz veriyorum." demişti.

Yetkililer, Çin'in iç ekonomisi çökerken düşük fiyatlarla küresel piyasalara akın eden Çin'in temiz enerji ihracatından da endişe duyuyorlar. Bununla birlikte ABD'li yetkililer, Amerikan şirketlerinin mevcut gümrük vergileri ve yeni sübvansiyonlarla bile Çin'in üretimiyle rekabet edemeyeceğinden endişe ediyor.

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ABD, Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getiriyor