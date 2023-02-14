Tam Boyutta Gör Geride bıraktığımız 2022 yılında Apple, araç işlevleriyle daha derin entegrasyon sunan yeni nesil CarPlay yazılımını tanıttı. Bu bağlamda yeni sürümün hangi markalara destek sunacağı da büyük bir konusu oldu diyebiliriz. Bugün sessizliğini bozan Apple, yeni nesil CarPlay'e destek sunacak ilk otomobil üreticilerini açıkladı.

Yeni nesil CarPlay'e destek sunacak ilk markalar belli oldu

Yapılan açıklamada Apple, bu yılın sonunda Honda, Mercedes-Benz, Renault ve Volvo başta olmak üzere 14 markanın yeni nesil CarPlay'e ev sahipliği yapacağını duyurdu. İşte yeni nesil CarPlay'e eşlik edecek ilk markalar

Acura

Audi

Ford

Honda

Infiniti

Jaguar

Land Rover

Lincoln

Mercedes-Benz

Nissan

Polestar

Porsche

Renault

Volvo

Bilmeyenler için çoklu ekran desteği ile öne çıkan yeni CarPlay, araçtaki tüm ekranlarda görünecek ve bilgi-eğlence sistemi, gösterge paneli, ön paneldeki tüm ekranlar birbiriyle uyumlu olacak. Apple ise yeni ekran düzeninin ve şeklinin her araba için özel olarak tasarlanacağını söylüyor. Buna gösterge panelinin de dahil olacağını belirtelim.

Apple CarPlay 2023 yenilikleri, yeni özellikler 1 ay önce eklendi

Ayrıca klima sistemi ve FM radyo gibi araç işlevleri de CarPlay şemsiyesi altına giriyor. Böylece kullanıcılar, yeni widget'lar, kişiselleştirme seçenekleri ve fazlasını sunan yeni nesil Apple CarPlay üzerinden yakıt ekonomisi, yolculuk süresi, katedilen mesafe, takvim etkinlikleri, telefon görüşmeleri, hava durumu gibi bilgilere kolay bir şekilde ulaşabilecek.

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Yeni nesil Apple CarPlay'e destek sunacak markalar belli oldu