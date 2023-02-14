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    Yeni nesil Apple CarPlay'e destek sunacak markalar belli oldu

    Apple tarafından MWC2022 etkinliğinde tanıtılan yeni nesil CarPlay, bu yılın sonunda otomobillerde yerini almaya başlayacak. Bugün Apple, yeni sürüme eşlik edecek ilk markaları açıkladı.
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    Yeni nesil Apple CarPlay'e destek sunacak markalar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geride bıraktığımız 2022 yılında Apple, araç işlevleriyle daha derin entegrasyon sunan yeni nesil CarPlay yazılımını tanıttı. Bu bağlamda yeni sürümün hangi markalara destek sunacağı da büyük bir konusu oldu diyebiliriz. Bugün sessizliğini bozan Apple, yeni nesil CarPlay'e destek sunacak ilk otomobil üreticilerini açıkladı. 

    Yeni nesil CarPlay'e destek sunacak ilk markalar belli oldu

    Yapılan açıklamada Apple, bu yılın sonunda HondaMercedes-BenzRenault ve Volvo başta olmak üzere 14 markanın yeni nesil CarPlay'e ev sahipliği yapacağını duyurdu. İşte yeni nesil CarPlay'e eşlik edecek ilk markalar

    • Acura
    • Audi
    • Ford
    • Honda
    • Infiniti
    • Jaguar
    • Land Rover
    • Lincoln
    • Mercedes-Benz
    • Nissan
    • Polestar
    • Porsche
    • Renault
    • Volvo

    Bilmeyenler için çoklu ekran desteği ile öne çıkan yeni CarPlay, araçtaki tüm ekranlarda görünecek ve bilgi-eğlence sistemi, gösterge paneli, ön paneldeki tüm ekranlar birbiriyle uyumlu olacak. Apple ise yeni ekran düzeninin ve şeklinin her araba için özel olarak tasarlanacağını söylüyor. Buna gösterge panelinin de dahil olacağını belirtelim.

    Ayrıca klima sistemi ve FM radyo gibi araç işlevleri de CarPlay şemsiyesi altına giriyor. Böylece kullanıcılar, yeni widget'lar, kişiselleştirme seçenekleri ve fazlasını sunan yeni nesil Apple CarPlay üzerinden yakıt ekonomisi, yolculuk süresi, katedilen mesafe, takvim etkinlikleri, telefon görüşmeleri, hava durumu gibi bilgilere kolay bir şekilde ulaşabilecek. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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