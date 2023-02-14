Yeni nesil Apple CarPlay'e destek sunacak markalar belli oldu

Yeni nesil CarPlay'e destek sunacak ilk markalar belli oldu
Yapılan açıklamada Apple, bu yılın sonunda Honda, Mercedes-Benz, Renault ve Volvo başta olmak üzere 14 markanın yeni nesil CarPlay'e ev sahipliği yapacağını duyurdu. İşte yeni nesil CarPlay'e eşlik edecek ilk markalar
- Acura
- Audi
- Ford
- Honda
- Infiniti
- Jaguar
- Land Rover
- Lincoln
- Mercedes-Benz
- Nissan
- Polestar
- Porsche
- Renault
- Volvo
Bilmeyenler için çoklu ekran desteği ile öne çıkan yeni CarPlay, araçtaki tüm ekranlarda görünecek ve bilgi-eğlence sistemi, gösterge paneli, ön paneldeki tüm ekranlar birbiriyle uyumlu olacak. Apple ise yeni ekran düzeninin ve şeklinin her araba için özel olarak tasarlanacağını söylüyor. Buna gösterge panelinin de dahil olacağını belirtelim.
Ayrıca klima sistemi ve FM radyo gibi araç işlevleri de CarPlay şemsiyesi altına giriyor. Böylece kullanıcılar, yeni widget'lar, kişiselleştirme seçenekleri ve fazlasını sunan yeni nesil Apple CarPlay üzerinden yakıt ekonomisi, yolculuk süresi, katedilen mesafe, takvim etkinlikleri, telefon görüşmeleri, hava durumu gibi bilgilere kolay bir şekilde ulaşabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah