Astronotları UUİ’ye taşıyacak Crew Dragon Crew-1 görevi bir kez daha ertelendi

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in ABD topraklarından uzaya insan göndermesiyle ülkenin bu alanda Rusya’ya olan bağımlılığını sona erdiren Crew Dragon Demo-2 görevinin ardından gözler, Crew-1 adlı ilk tam kadro operasyonel görev çevrilmişti.

NASA ve SpaceX’in ilk etapta Eylül ayında düzenleneceğini duyurduğu görev ertelenerek 31 Ekim’e ertelenmişti. ABD’den üç ve Japonya’dan ise bir astronotu altı ay sürecek görev için UUİ’ye götürecek Crew-1 görevi ne yazık ki bir kez daha ertelendi.

Ayrıca Bkz. "Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı"

Bu kez Kasım ayının ortalarına ertelenen görevle ilgili bir açıklama yapan NASA, Falcon 9 roketinin birinci seviye motoru gaz jeneratörlerindeki sorunları çözmek için ilave süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Crew-1, NASA’nın UUi’ye astronot göndermek için açtığı ihaleyi kazanan SpaceX’in sözleşme kapsamındaki altı uçuştan ilki olacak. Her şey yolunda giderse Amerikalı asronotlar, Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japon astronot Soichi Noguchi, bu tarihi görevde Crew Dragon’un yolcuları olacak.

https://www.theverge.com/2020/10/10/21510861/nasa-spacex-crew-1-mission-delayed-november-iss

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.