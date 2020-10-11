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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Astronotları UUİ’ye taşıyacak Crew Dragon Crew-1 görevi bir kez daha ertelendi

    Dört kişiden oluşan astronot ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek Crew Dragon görevi bir kez daha ertelendi. Crew-1 isimli tarihi görevi Kasım ayının ortasında start alacak.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    Astronotları UUİ’ye taşıyacak Crew Dragon Crew-1 görevi bir kez daha ertelendi
    Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in ABD topraklarından uzaya insan göndermesiyle ülkenin bu alanda Rusya’ya olan bağımlılığını sona erdiren Crew Dragon Demo-2 görevinin ardından gözler, Crew-1 adlı ilk tam kadro operasyonel görev çevrilmişti.

    NASA ve SpaceX’in ilk etapta Eylül ayında düzenleneceğini duyurduğu görev ertelenerek 31 Ekim’e ertelenmişti. ABD’den üç ve Japonya’dan ise bir astronotu altı ay sürecek görev için UUİ’ye götürecek Crew-1 görevi ne yazık ki bir kez daha ertelendi.

    Ayrıca Bkz. "Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı"

    Bu kez Kasım ayının ortalarına ertelenen görevle ilgili bir açıklama yapan NASA, Falcon 9 roketinin birinci seviye motoru gaz jeneratörlerindeki sorunları çözmek için ilave süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

    Astronotları UUİ’ye taşıyacak Crew Dragon Crew-1 görevi bir kez daha ertelendi

    Crew-1, NASA’nın UUi’ye astronot göndermek için açtığı ihaleyi kazanan SpaceX’in sözleşme kapsamındaki altı uçuştan ilki olacak. Her şey yolunda giderse Amerikalı asronotlar, Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japon astronot Soichi Noguchi, bu tarihi görevde Crew Dragon’un yolcuları olacak.



    https://www.theverge.com/2020/10/10/21510861/nasa-spacex-crew-1-mission-delayed-november-iss Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

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    1 saat önce
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    8 saat önce
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    Deneme

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    v

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    1 ay önce
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