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    Asus belirli ekran kartlarının fiyatını düşürüyor

    Entegre devre kartlarının Çin’den ithaline uygulanan ek verginin kaldırılması etkisini gösteriyor. Asus belirli ekran kartlarına ABD sınırları içerisinde indirim uygulamaya başladı. 
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    Asus
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    Son dönemde ekran kartı fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye ve ilk çıkış fiyatına yaklaşmaya başlaması sonrasında markaların da hamleleri geldi. Asus şimdilik ABD sınırları içerisinde belirli ekran kartlarının fiyatını düşürüyor.

    Asus GeForce kartlarda indirim

    Asus tarafından yapılan açıklamaya göre ABD içerisinde satılan tüm Nvidia GeForce RTX 3000 ekran kartlarına yüzde 25’e kadar indirim yapılacak. Henüz AMD ekran kartları için bir indirim mevcut değil.

    Entegre devrelerin Çin’den ithalinde vergilerin düşürülmesi sonrasında gelen indirimin Nvidia ile ortaklık sonucu mu alındığı şimdilik bilinmiyor. Bununla birlikte yüzde 25 indirim oranı gerçekten önemli bir etki yapacak.

    Gelen haberlerle birlikte oyuncu dünyasında haliyle bir heyecan oluştu. İndirimler başka ülkelere de yayılacak mı veya başka markaların da indirimi gelecek mi merak konusu. Bu durumda global çapta oyuncuları rahatlatacak bir gelişme olabilir.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 3 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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