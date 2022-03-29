Asus belirli ekran kartlarının fiyatını düşürüyor

Son dönemde ekran kartı fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye ve ilk çıkış fiyatına yaklaşmaya başlaması sonrasında markaların da hamleleri geldi. Asus şimdilik ABD sınırları içerisinde belirli ekran kartlarının fiyatını düşürüyor.
Asus GeForce kartlarda indirim
Asus tarafından yapılan açıklamaya göre ABD içerisinde satılan tüm Nvidia GeForce RTX 3000 ekran kartlarına yüzde 25’e kadar indirim yapılacak. Henüz AMD ekran kartları için bir indirim mevcut değil.
Entegre devrelerin Çin’den ithalinde vergilerin düşürülmesi sonrasında gelen indirimin Nvidia ile ortaklık sonucu mu alındığı şimdilik bilinmiyor. Bununla birlikte yüzde 25 indirim oranı gerçekten önemli bir etki yapacak.
Gelen haberlerle birlikte oyuncu dünyasında haliyle bir heyecan oluştu. İndirimler başka ülkelere de yayılacak mı veya başka markaların da indirimi gelecek mi merak konusu. Bu durumda global çapta oyuncuları rahatlatacak bir gelişme olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"