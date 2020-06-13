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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus gürültü engelleyen mikrofon aparatını duyurdu

    Asus AI Noise-Canceling Mic Adapter adındaki mikrofon aparatı barındırdığı özel yonga sayesinde yapay zeka teknolojisini kullanarak gelen sesleri ayırt edebiliyor.
    10 dk.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus gürültü engelleyen mikrofon aparatını duyurdu
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    Son dönemde gürültü engelleme teknolojisi oldukça öne çıkmaya başladı. Özellikle kulaklıklarda farklılaşmayı sağlayan gürültü engelleme yayıncılık tarafında da önem taşıyor. Asus mikrofonlara yönelik olarak gürültü engelleyici bir aparat duyurdu.

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    Asus AI Noise-Canceling Mic Adapter özellikleri

    Asus AI Noise-Canceling Mic Adapter aparatı USB Tip-C üzerinden 3.5mm girişe sahip bir aksesuar. Bilgisayar, mobil cihaz veya konsollara USB Tip-C üzerinden bağlanırken mikrofon da 3.5mm girişinden takılıyor.

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    Aksesuar üzerinde yer alan özel bir yonga sayesinde mikrofondan gelen ses makine öğrenme teknikleri kullanılarak arka plan gürültülerinden temizleniyor. Böylece berrak bir kayıt yapılabiliyor. Hyper-Grounding teknoloji sayesinde de elektromanyetik çakışmalardan koruyor.

    Asus AI Noise-Canceling Mic Adapter aparatı için henüz bir fiyat açıklanmadı. Asus AI Noise-Canceling adındaki teknoloji ise hali hazırda ROG Strix Go, ROG Strix Go 2.4 ve ROG Theta 7.1 kulaklıklarında yer alıyor.



    https://www.techpowerup.com/268410/asus-announces-ai-noise-canceling-microphone-technology Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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