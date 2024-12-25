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    Asus, hafiflik odaklı dizüstü bilgisayarında 32 saat pil ömrü sunacak

    Dünyanın önde gelen bilgisayar markalarından Asus, CES 2025’te yeni ürünlerini tanıtacak. Bunlardan birisi de hafifliğiyle öne çıkan yeni Copilot Plus PC dizüstü bilgisayarı.
    Asus, hafiflik odaklı dizüstü bilgisayarıyla göz dolduracak Tam Boyutta Gör
    Asus, en hafif Copilot Plus PC bilgisayarı olacağını iddia ettiği ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Firma, bu yeni Zenbook modelini iki hafta sonra başlayacak olan CES 2025’te tanıtacak. Minimalist tasarımı ve doğadan ilham alan estetik anlayışıyla dikkat çekecek bu cihaz pil ömrüyle de oldukça iddialı.

    Snapdragon X ile uzun pil ömrü

    Asus’un bu yeni Zenbook modelinin, Qualcomm’un enerji verimliliği ile bilinen Arm tabanlı Snapdragon X platformuyla güçlendirilmiş olması bekleniyor. 32 saatlik pil ömrü sunacağı duyurulan yeni dizüstü kendi alanında rakipsiz olabilir. Daha önce Lenovo’nun ThinkPad T14s modeli, Snapdragon Elite X işlemciyle 21 saatlik batarya performansı sergileyebilmişti.

    Ancak, batarya ömrü konusundaki üretici iddialarının genellikle gerçek dünyada farklılık gösterebildiğini belirtmekte fayda var. Hafif görevler, düşük ekran parlaklığı ve sınırlı arka plan uygulamaları gibi ideal test koşulları, kullanıcıların günlük senaryolarındaki yoğun işlem gücü ve yüksek ekran parlaklığı gereksinimleriyle örtüşmeyebilir. Ancak yine de iddialar etkileyici.

    Öte yandan Asus, cihazın teknik özellikleri veya fiyatlandırması hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak, yeni Zenbook’un 13 inçlik kompakt bir tasarıma sahip olması muhtemel. Asus’un “Always Incredible” isimli tanıtım etkinliği, CES 2025 kapsamında 7 Ocak’ta gerçekleşecek.

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