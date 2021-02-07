Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini

    Teknoloji üreticilerinden ASUS, amiral gemisi akıllı telefon serisine yeni bir kompakt modeli eklemek üzere. Cihazın teknik detayları da gün yüzüne çıkmış durumda.
    07 Şubat 2021, 20:00 (1 hf.)
    5,4b
    1
    15
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini
    Tam Boyutta Gör

    Sızan bilgilere göre ASUS bu yıl, yeni nesil amiral gemisi cihaz ailesine girmesi muhtemel olan kompakt ancak güçlü bir akıllı telefon sunmayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir"

    iPhone 12 mini'ye rakip olacak

    Cihaz gelen haberlere göre Zenfone Mini adı altında görünüyor, ancak ticari adı farklı olabilir. 6 inçten daha küçük (en az 5.5 inç) bir ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonun FullHD+ çözünürlüğe sahip bir ekran barındırması bekleniyor. Gücünü Snapdragon 870 yonga setinden alacağı söylenen Zenfone Mini'nin amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 888 yonga seti ile gelmesi bile muhtemel.

    ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak, cihazın en az 30 watt güç ile hızlı şarj desteğine sahip olacağından bahsediliyor. Bataryanın kapasitesi belirtilmemiş, ancak cihazın kompakt boyutları dikkate alındığında, büyük değerler beklenmiyor. Zenfone Mini piyasaya çıkarsa, Apple iPhone 12 mini'ye bir Android alternatifi olabilir. Bu arada Sony'nin de aynı kategorideki Xperia Compact adlı akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığını da belirtelim.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/06/asus-plans-to-launch-a-small-and-premium-zenfone-mini-flagship-phone/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pckobat_78 (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ey Samsung, Xiaomi, Oppo ve aklıma gelmeyen diğer markalar lütfen orta segment ekran büyütme kamera tasarımı yarışına gireceğinize max 6 inç hatta 5.8 uygun güzel cihazlar çıkarın artık. Neden hep aynı trend üzerinde ilerliyorsunuz. A50 kullanıyorum. Cebimde rahatsız oluyorum 5s kullandığım zamanları düşünüyorum özledim. İlerde de hepsi ekran küçültme trendine girecek.
    Ey Samsung, Xiaomi, Oppo ve aklıma gelmeyen diğer markalar lütfen orta segment ekran büyütme kamera tasarımı yarışına gireceğinize max 6 inç hatta 5.8 uygun güz...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    F FederalAlmanya 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asus türkiye telefon getirse androıd kralı olacak telefon aslında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefon basitçe cebime girmeli, one öyle söğüş tahtası, formunda telefonlar, ufak yapın şunlarız masada elinde telefon yüzü görünmüyor adamın, zırh gibi. Yere koysa üstünde yatar, o derece.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E edifice (Muhammed Celik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekranının çöp olacağı kesin. HD+ çözünürlük nedir? Tek kelime ile rezalet. Huawei P7 kullandım 5" FHD, Moto Z kullandım 5.5" QHD. 5.5" ekranda en azından FHD çözünürlük olmalı. Snapdragon 888 chipseti kullanmalarının manası yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zenfone 7 güya Türkiye'ye gelecekti. Öyle demişlerdi ama sanırım evdeki hesap çarşıya uymadı...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aslında markalar üst düzey özelliklere sahip plastik kasa telefonda üretmeleri lazım. Nasılsa plastik kılıfa koyuyoruz, kasanın metal cam olmasına gerek yok üstelik ağır oluyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    lutfen artik kucuk telefon furyasi gelsin kurek gibi telefonlarla ugrasiyoruz.zaten uzatiyorlar iyice ustune bir de buyutunce tasinamaz hale geldi telefonlar 5.5 16:9 yapin da biz de kullanalim yav.herkes buyuk telefon sevmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    16:9 5,5 inç büyük zaten hatta çoğu telefondan geniş. Küçük telefon anlayışınız bile büyük.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tasarim tutmuyor ve kullanissiz anlamiyorlar heralde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    N Nazif_BG (nazif nazif) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar yapıyor ama bizim ülkemizde yok.. efsane telefon olmuş zenfone 7 pro
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye gelirse alırım.. Çok net.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pckobat_78 (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ey Samsung, Xiaomi, Oppo ve aklıma gelmeyen diğer markalar lütfen orta segment ekran büyütme kamera tasarımı yarışına gireceğinize max 6 inç hatta 5.8 uygun güzel cihazlar çıkarın artık. Neden hep aynı trend üzerinde ilerliyorsunuz. A50 kullanıyorum. Cebimde rahatsız oluyorum 5s kullandığım zamanları düşünüyorum özledim. İlerde de hepsi ekran küçültme trendine girecek.
    3 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ShinQda 1 hf. ( Mesaj Silindi ) pckobat_78
    Ben ümidi kestim, tuğla kullanıyor millet
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M makine26 1 hf. ( Mesaj Silindi ) pckobat_78
    3310 u özleyende var. Sadece konuşmak için yeterdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) pckobat_78
    Tabi kesin girer. Apple ondan miniyi iptal ediyor. Talep bu yönde çoğu insan alıştı büyük ekrana bizim dh hala küçük üretin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5407 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    asus, Zenfone Mini ve
    3 etiket daha akıllı telefon sızıntı Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu 1 hf. Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı 1 hf. Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar 1 hf. Royal Green Soft Lime Su Yumuşatma Cihazı | İnceleme 1 hf. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı 1 hf. Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek 1 hf. Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı 1 hf. Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor 1 hf. Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman 1 hf. G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti 1 hf. Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi 1 hf. Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı” 1 hf. Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End 1 hf. OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi 1 hf. Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı 1 hf. Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı 1 hf. Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini Sonraki İstanbul'a Hızray geliyor: "Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate inecek" 1 hf. Bu fiyata optik anahtarlı klavye?? "Geek GK61 incelemesi" 1 hf. Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı 1 hf. Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Şubat 2021 1 hf. LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek 1 hf. Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı 1 hf. Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı 1 hf. Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi 1 hf. Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor 1 hf. Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak 1 hf. Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor 1 hf. Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir 1 hf. Microsoft, parolalarınız için platformlar arası otomatik doldurma özelliğini başlattı 1 hf. GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor 1 hf. Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak 1 hf. Galaxy F62 modeli Pazartesi günü tanıtılıyor 1 hf. Kahve yapan robot barista 1 hf. Rolls-Royce, küçük boyutlu jet motorlarında %100 Sürdürülebilir Uçak Yakıtını test ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız