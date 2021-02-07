ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini

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Sızan bilgilere göre ASUS bu yıl, yeni nesil amiral gemisi cihaz ailesine girmesi muhtemel olan kompakt ancak güçlü bir akıllı telefon sunmayı planlıyor.

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iPhone 12 mini'ye rakip olacak

Cihaz gelen haberlere göre Zenfone Mini adı altında görünüyor, ancak ticari adı farklı olabilir. 6 inçten daha küçük (en az 5.5 inç) bir ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonun FullHD+ çözünürlüğe sahip bir ekran barındırması bekleniyor. Gücünü Snapdragon 870 yonga setinden alacağı söylenen Zenfone Mini'nin amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 888 yonga seti ile gelmesi bile muhtemel.

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Son olarak, cihazın en az 30 watt güç ile hızlı şarj desteğine sahip olacağından bahsediliyor. Bataryanın kapasitesi belirtilmemiş, ancak cihazın kompakt boyutları dikkate alındığında, büyük değerler beklenmiyor. Zenfone Mini piyasaya çıkarsa, Apple iPhone 12 mini'ye bir Android alternatifi olabilir. Bu arada Sony'nin de aynı kategorideki Xperia Compact adlı akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığını da belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2021/02/06/asus-plans-to-launch-a-small-and-premium-zenfone-mini-flagship-phone/

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