Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir

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Apple, geçtiğimiz Ekim ayında iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'yi içeren yeni iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Son cihaza özel ilgi gösterilmişti. Zira bu model, şirketin en uygun fiyatlı, en küçük ve temel sürüm kadar güçlü akıllı telefonuydu.

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Ancak, nispeten düşük fiyat, Cupertino devinin onu en çok satanlar haline getirmesine yardımcı olmadı. Şu anda en son serideki tüm akıllı telefonlar arasında iPhone 12 mini en az satan model ve satışların sadece %6'sını oluşturuyor. Tedarik zincirindeki kaynaklara erişimi olan birçok analist, Apple'ın 2021'in ikinci çeyreğinde bu akıllı telefonun üretimini durduracağını savunuyorlar.

iPhone tarihinin en kısa ömürlü modeli olabilir

Ünlü yatırım firması JPMorgan Chase geçtiğimiz günlerde analist William Young'ın iPhone 12 ve iPhone 12 mini üretim hacimlerini sırasıyla 9 ve 11 milyon olarak öngördüğü yeni bir tahmin yayınladı. Ayrıca iPhone 12 mini için pazar talebinin çok zayıf olduğunu ve küresel satışların çok düşük olduğunu doğruladı.

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Böylelikle şirketin en kompakt akıllı telefonu iPhone tarihindeki en kısa ömürlü model haline gelebilir. Aynı zamanda Apple akıllı telefonların yeni serisinin bir kez daha kompakt bir modele sahip olması ve şirketin bu modeli geliştirmesi ve tüketiciler için daha cazip hale getirmesi bekleniyor.

Geçen yılın son çeyreğinde Apple, rekor sayıda iPhone satışıyla Samsung'u geçerek dünyanın lider akıllı telefon markası olmayı başarmıştı. Şirket ileriye doğru büyük bir sıçrama gösterirken, Huawei'nin konumu da büyük ölçüde zayıfladı. Counterpoint Research'e göre, Apple'ın akıllı telefon sevkiyatları %22 artmış durumda. Bu başarının da büyük ölçüde, beşinci nesil hücresel ağları destekleyen iPhone 12 serisinin yanı sıra önceki seri modellere olan güçlü talep sayesinde olduğu ifade ediliyor.

https://www.imore.com/apple-may-stop-producing-iphone-12-mini-next-quarter

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