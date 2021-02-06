Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir

    Tedarik zincirlerine yakın kaynaklar, Apple'ın iPhone 12 mini üretimini önümüzdeki aylarda durduracağını iddia ettiler. Serinin kompakt cihazının ömrü kısa sürebilir.
    06 Şubat 2021, 20:00 (1 hf.)
    5,7b
    1
    47
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple, geçtiğimiz Ekim ayında iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'yi içeren yeni iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Son cihaza özel ilgi gösterilmişti. Zira bu model, şirketin en uygun fiyatlı, en küçük ve temel sürüm kadar güçlü akıllı telefonuydu.

    Ayrıca Bkz. "Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 Mini için dokunmatik ekran sorunları bildirilmeye başladı

    Ancak, nispeten düşük fiyat, Cupertino devinin onu en çok satanlar haline getirmesine yardımcı olmadı. Şu anda en son serideki tüm akıllı telefonlar arasında iPhone 12 mini en az satan model ve satışların sadece %6'sını oluşturuyor. Tedarik zincirindeki kaynaklara erişimi olan birçok analist, Apple'ın 2021'in ikinci çeyreğinde bu akıllı telefonun üretimini durduracağını savunuyorlar.

    iPhone tarihinin en kısa ömürlü modeli olabilir

    Ünlü yatırım firması JPMorgan Chase geçtiğimiz günlerde analist William Young'ın iPhone 12 ve iPhone 12 mini üretim hacimlerini sırasıyla 9 ve 11 milyon olarak öngördüğü yeni bir tahmin yayınladı. Ayrıca iPhone 12 mini için pazar talebinin çok zayıf olduğunu ve küresel satışların çok düşük olduğunu doğruladı.

    Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir
    Tam Boyutta Gör

    Böylelikle şirketin en kompakt akıllı telefonu iPhone tarihindeki en kısa ömürlü model haline gelebilir. Aynı zamanda Apple akıllı telefonların yeni serisinin bir kez daha kompakt bir modele sahip olması ve şirketin bu modeli geliştirmesi ve tüketiciler için daha cazip hale getirmesi bekleniyor.

    Geçen yılın son çeyreğinde Apple, rekor sayıda iPhone satışıyla Samsung'u geçerek dünyanın lider akıllı telefon markası olmayı başarmıştı. Şirket ileriye doğru büyük bir sıçrama gösterirken, Huawei'nin konumu da büyük ölçüde zayıfladı. Counterpoint Research'e göre, Apple'ın akıllı telefon sevkiyatları %22 artmış durumda. Bu başarının da büyük ölçüde, beşinci nesil hücresel ağları destekleyen iPhone 12 serisinin yanı sıra önceki seri modellere olan güçlü talep sayesinde olduğu ifade ediliyor.



    https://www.imore.com/apple-may-stop-producing-iphone-12-mini-next-quarter Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Mac'lerdeki malware tehdidi büyümeye başladı
    11 sa.
    Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı
    15 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Cok iyi bir cihazdi bence, yanlis fiyatlandirmanin kurbani oldu.
    Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat düşürsün devam etsin bu boyutta bir telefona illa ki ihtiyaç var.
    2 Yanıt Yanıtla +32
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyattan kaybetti..
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jack Rabbit Slims 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok ilginç, aslında fiyatı düşünülürse en mantıklı iPhone seçeneği bu. Ben 4'ü içinden en çok bu satar diye düşünüyordum.
    Özellikle ekran değişiminden sonra Pro modeller fiyat farkına göre cazibesini kaybetti bence.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Musabey2003 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://acn.vin/4V1g iptal edilecek aşağı inin okuyn
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuasudba 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    pili az
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    surfer 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    12 ile 12 mini arasında anlamlı bir fiyat farkı yok.

    Diğer taraftan iphone 12 , iphone 11 e göre daha biraz daha küçük ve daha ince yapıda. Dolayısıyla pek çok kişi zaten iphone 12, iphone 11'e göre daha kompakt yapıda deyip, mini almaktan vazgeçecektir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FthK. (Fatih KÜÇÜKODACI) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) surfer
    Aynen öyle 11’de ellerim ağrıyordu. OLED ekran olursa yan çerçeveler de küçülür daha ergonomik bir cihaz olur derken 12 tam da istediğim gibi geldi. Mini elbette çok daha ergonomik bir cihaz ancak göz konforu ve batarya ömrü açısından geride kalıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İ İlkerA. (ilker ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İphone11 parasına 7bin civarına satılsa kesim alırdım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Stand Alone (The Power of Faith) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    12 serisindeki en saçma modeldi de ondan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mito1172 (mito ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    HABERDE BUNU DİYOR DA en uygun fiyatlı, en küçük ve temel sürüm kadar güçlü akıllı telefonuydu.

    Nesi uygun 10 bin TL he belki bizde kazık fiyat ama daha uyguna satılsa baya satılır bence şansa bak çok hoşuma gitmişti 6s den sonra 8 yada 9 aya almayı düşünüyordum umarım bu kalksa da 12s mini ile güncellenir de alırım

    küçük diyenler kol kadar telefondan ne zevk alıyor bilmem telefon bu tablet değil büyük ekran isteyen tablet alır zaten küçük denen de neredeyse 6s kadar yani

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guaire (Tayfun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı bahane, küçük telefonların dikkate değer bir pazarı olsaydı zaten ortadan kalkmazdı. Bu kadar basit bir gerçeği anlayamamak çaba gerektirir.

    Fiyat eski nesil iPhone 5-5s dönemlerinden farksız. O zaman çok demiyor alıyorlardı.

    Büyük ekranın, OLED ekranın, ekstra kameraların, yüz tanımanın premium özellikler olduğu gerçeğini kabul etmeleri gerekiyor.

    400 dolara alabileceğiniz iPhone eşşek kadar çerçeveleri, demode parmak izi okuyuculu, eski nesil LCD teknolojili küçük bir ekrana sahip, yeni bir tasarıma bile sahip olmayan, tek kameralı bir telefondur.

    O kadar samimi iseniz gidip SE alırsınız. Altı üstü 6mm uzun, 3mm geniş. Küçük. Fiyatı da uygun.

    Ne kadar ekmek o kadar köfte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A atakom52 (atalay kömürcü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tüh ya, ben de 6 dan 12 miniye geçecektim, kötü oldu
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _magnetar_ (Kemal Ezen) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) atakom52
    Hala satışta. Üretimi dursa bile bir süre daha stoklarda bulunur. Üzülmene gerek yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    isakoc (isa koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı şu anki ne göre 1500 lira daha ucuz olsa belki de peynir ekmek gibi satıyordu şu anda
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _magnetar_ (Kemal Ezen) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) isakoc
    Türkiye pazarı tek başına global satışlarda anlamlı bir fark yaratmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5744 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 12 mini ve
    2 etiket daha akıllı telefon satış rakamları
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı 1 hf. Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi 1 hf. Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor 1 hf. Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak 1 hf. Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor 1 hf. Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir 1 hf. Microsoft, parolalarınız için platformlar arası otomatik doldurma özelliğini başlattı 1 hf. GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor 1 hf. Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak 1 hf. Galaxy F62 modeli Pazartesi günü tanıtılıyor 1 hf. Kahve yapan robot barista 1 hf. Rolls-Royce, küçük boyutlu jet motorlarında %100 Sürdürülebilir Uçak Yakıtını test ediyor 1 hf. Marvel'ın yeni 'Blade' filmi için Watchmen'in yazarıyla anlaşıldı 1 hf. Rusya, İHA’larda da etkili olacak bir çok amaçlı tanksavar sistemi geliştiriyor 1 hf. Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 12: Lovecraft Country 1 hf. ABD Başkanı'nın değişmesi Huawei'ye uygulanan yasakları kaldırmayacak 1 hf. 12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın 1 hf. Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek 1 hf. Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir Sonraki Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak 1 hf. GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor! 1 hf. Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı 1 hf. Apple ile Hyundai/ Kia arasındaki elektrikli otomobil üretim görüşmeleri askıya alındı 1 hf. Otomotivde çip krizi büyüyor: Kayıp 1 milyon adedi bulabilir 1 hf. Steam'de 2K oyunlarında %92'ye varan indirimler başladı: Mafia, NBA 2K, BioShock ve daha fazlası 1 hf. Galaxy SmartTag Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri 1 hf. Yapay aorta geliştirildi 1 hf. Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi 1 hf. Samsung yeniden NXP’nin peşinde 1 hf. 2si1 "PlayStation 5'deki Stok Sıkıntısı" Yargı Dağıtan Teknoloji ve Oyun Programı 1 hf. Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü 1 hf. Prince of Persia: The Sands of Time Remake belirsiz bir tarihe ertelendi 1 hf. Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor 1 hf. Samsung yeni ABD tesisi için 1 milyar dolara yakın vergi muafiyeti elde edebilir 1 hf. Samsung, 6.000mAh bataryalı Galaxy M12'yi piyasaya sürdü 1 hf. Apex Legends, iOS ve Android için birkaç ay içinde çıkabilir 1 hf. Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var 1 hf. Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor 1 hf. Türkiye Uzay Ajansı'ndan gizemli paylaşım: 9 Şubat'ta ne olacak? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız