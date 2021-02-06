Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir

Apple, geçtiğimiz Ekim ayında iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'yi içeren yeni iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Son cihaza özel ilgi gösterilmişti. Zira bu model, şirketin en uygun fiyatlı, en küçük ve temel sürüm kadar güçlü akıllı telefonuydu.
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Ancak, nispeten düşük fiyat, Cupertino devinin onu en çok satanlar haline getirmesine yardımcı olmadı. Şu anda en son serideki tüm akıllı telefonlar arasında iPhone 12 mini en az satan model ve satışların sadece %6'sını oluşturuyor. Tedarik zincirindeki kaynaklara erişimi olan birçok analist, Apple'ın 2021'in ikinci çeyreğinde bu akıllı telefonun üretimini durduracağını savunuyorlar.
iPhone tarihinin en kısa ömürlü modeli olabilir
Ünlü yatırım firması JPMorgan Chase geçtiğimiz günlerde analist William Young'ın iPhone 12 ve iPhone 12 mini üretim hacimlerini sırasıyla 9 ve 11 milyon olarak öngördüğü yeni bir tahmin yayınladı. Ayrıca iPhone 12 mini için pazar talebinin çok zayıf olduğunu ve küresel satışların çok düşük olduğunu doğruladı.
Böylelikle şirketin en kompakt akıllı telefonu iPhone tarihindeki en kısa ömürlü model haline gelebilir. Aynı zamanda Apple akıllı telefonların yeni serisinin bir kez daha kompakt bir modele sahip olması ve şirketin bu modeli geliştirmesi ve tüketiciler için daha cazip hale getirmesi bekleniyor.
Geçen yılın son çeyreğinde Apple, rekor sayıda iPhone satışıyla Samsung'u geçerek dünyanın lider akıllı telefon markası olmayı başarmıştı. Şirket ileriye doğru büyük bir sıçrama gösterirken, Huawei'nin konumu da büyük ölçüde zayıfladı. Counterpoint Research'e göre, Apple'ın akıllı telefon sevkiyatları %22 artmış durumda. Bu başarının da büyük ölçüde, beşinci nesil hücresel ağları destekleyen iPhone 12 serisinin yanı sıra önceki seri modellere olan güçlü talep sayesinde olduğu ifade ediliyor.
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Özellikle ekran değişiminden sonra Pro modeller fiyat farkına göre cazibesini kaybetti bence.
Diğer taraftan iphone 12 , iphone 11 e göre daha biraz daha küçük ve daha ince yapıda. Dolayısıyla pek çok kişi zaten iphone 12, iphone 11'e göre daha kompakt yapıda deyip, mini almaktan vazgeçecektir.
Nesi uygun 10 bin TL he belki bizde kazık fiyat ama daha uyguna satılsa baya satılır bence şansa bak çok hoşuma gitmişti 6s den sonra 8 yada 9 aya almayı düşünüyordum umarım bu kalksa da 12s mini ile güncellenir de alırım
küçük diyenler kol kadar telefondan ne zevk alıyor bilmem telefon bu tablet değil büyük ekran isteyen tablet alır zaten küçük denen de neredeyse 6s kadar yani
Fiyat eski nesil iPhone 5-5s dönemlerinden farksız. O zaman çok demiyor alıyorlardı.
Büyük ekranın, OLED ekranın, ekstra kameraların, yüz tanımanın premium özellikler olduğu gerçeğini kabul etmeleri gerekiyor.
400 dolara alabileceğiniz iPhone eşşek kadar çerçeveleri, demode parmak izi okuyuculu, eski nesil LCD teknolojili küçük bir ekrana sahip, yeni bir tasarıma bile sahip olmayan, tek kameralı bir telefondur.
O kadar samimi iseniz gidip SE alırsınız. Altı üstü 6mm uzun, 3mm geniş. Küçük. Fiyatı da uygun.
Ne kadar ekmek o kadar köfte.
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