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    ASUS ProArt Display’e Bronz ödül

    ASUS ProArt Display PA147CDV, IDEA Ödülleri 2022’de tüketici teknolojileri kategorisinde Bronz ödül kazandı. Yerleşik ASUS Dial ve ASUS Control Panel ile gelen ekran benzersiz bir tasarıma sahip.
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    ASUS ProArt Display PA147CDV Tam Boyutta Gör
    Seattle, Washington’da düzenlenen IDEA (International Design Excellence Awards) 2022 Törenleri’nde tüketici teknolojileri kategorisinde ASUS ProArt Display PA147CDV taşınabilir ekran modeli Bronz ödül kazandı.

    Yaratıcı profesyonellerin ekranı

    Tasarımcılar ve içerik üreticileri düşünülerek tasarlanan taşınabilir ProArt Ekranlar yaratıcılık süreçlerini kolaylaştırıyor. Yaklaşık bir klavye boyutunda olan bu renk doğruluğu yüksek 32:9 en boy oranlı ekran uygulamalar ve araç çubukları için geniş bir alan sunuyor.

    Sanal ASUS Dial ve ASUS Control Panel ile kullanıcılara desteklenen Adobe Creative Suite uygulamalarında sorunsuz çalışma olanağı veren kapsamlı kontroller sunuluyor. Buna ek olarak, ekranın tabanında yer alan fiziksel düğme de hassas kontrol ve dokunmalı geri bildirim sağlıyor.

    Asus ProArt Display PA147CDV biraz daha ana ekranın yanına yardımcı olacak şekilde geliştirilmiş. Stand oldukça büyük ve ekran, üzerine yatabiliyor. Diğer taraftan sol arka kısımda bir kontrol tekerleği de mevcut. Yani ana ekran olarak tercih edecekler biraz zorlanabilir.

    Microsoft Pen Protocol 2.0 desteği sunan ekran Microsoft Surface Dial ile uyumlu tüm uygulamalarla çalışabiliyor. 10-bit renk desteği, fabrika çıkışı Delta E<2 ayarı, sRGB ve REc.709 renk gamının tamamı gibi özellikleri mevcut. Ekran geçen yıl da Good Design ödülü kazanmıştı.

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    rayonrx 2 gün önce

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    slamdunk393 3 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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