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    Asus ROG Ally'da kritik sorun: Depolamayı bozuyor

    Geçtiğimiz Nisan ayında satışa çıkan Asus ROG Ally, yeni bir sorunla karşı karşıya. Steam Deck'in yeni rakibi, microSD kartlara zarar verecek kadar ısınıyor. İşte detaylar.
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    Asus ROG Ally'da kritik sorun: Depolamayı bozuyor Tam Boyutta Gör
    Steam Deck'in ardından taşınabilir el konsolu pazarında önemli bir hareketllik yaşanıyor. Öyle ki Steam Deck'in en büyük rakibi olarak görülen Asus ROG Ally, mevcut donanımı ile ses getirmeyi başarmıştı. Ancak lansmandan bu yana pek de istediği gibi bir başarı yakalayamadı. Şimdi de el konsolu, kritik bir sorunla tekrar gündeme geldi. ROG Ally, microSD kartlara zarar verecek kadar ısınıyor. 

    Asus, ROG Ally'ın arızasını doğruladı

    TomsHardware'ın raporuna göre, ROG Ally'da bulunan SD kart okuyucusu, microSD kartlara zarar verecek kadar ısınıyor. Hatta Reddit ve çeşitli sosyal medya platformlarında, MicroSD kartların hasar gördüğü ve veya kullanılamaz hale geldiğine dair çok sayıda şikayet bulunuyor. Bu sorunun tam olarak neden kaynaklandığı ise henüz açıklanmadı.

    Asus ROG Ally'da kritik sorun: Depolamayı bozuyor Tam Boyutta Gör
    ROG Ally'ı inceleyen bazı kullanıcılar ise, SD kart modülünün APU'yu besleyen güç dağıtım VRM'lerine yakın olduğunu ve bunun bir tasarım hatası olduğunu söylüyor. 

    Ayrıca konu hakkında kullanıcıların sorularını yanıtlayan bir Asus yöneticisi, ROG Ally'ın microSD okuyucusunun gerçekten de arızalı olduğunu doğruladı. Bu noktada Asus, güvenliği artırmak ve fan gürültüsünü kontrol altında tutmak için fan hızlarını kapsayan yeni bir güncelleme paylaşılacağını duyurdu. Ancak nihai bir çözüm bulunana kadar, kullanıcıların yüksek fan hızları ve ses sorunları ile karşılaşması muhtemel görünüyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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