Asus ROG Ally'da kritik sorun: Depolamayı bozuyor

Asus, ROG Ally'ın arızasını doğruladı
TomsHardware'ın raporuna göre, ROG Ally'da bulunan SD kart okuyucusu, microSD kartlara zarar verecek kadar ısınıyor. Hatta Reddit ve çeşitli sosyal medya platformlarında, MicroSD kartların hasar gördüğü ve veya kullanılamaz hale geldiğine dair çok sayıda şikayet bulunuyor. Bu sorunun tam olarak neden kaynaklandığı ise henüz açıklanmadı.
Ayrıca konu hakkında kullanıcıların sorularını yanıtlayan bir Asus yöneticisi, ROG Ally'ın microSD okuyucusunun gerçekten de arızalı olduğunu doğruladı. Bu noktada Asus, güvenliği artırmak ve fan gürültüsünü kontrol altında tutmak için fan hızlarını kapsayan yeni bir güncelleme paylaşılacağını duyurdu. Ancak nihai bir çözüm bulunana kadar, kullanıcıların yüksek fan hızları ve ses sorunları ile karşılaşması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)