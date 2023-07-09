AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light tanıtıldı: ROG Ally'e rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Valve tarafından piyasaya sürülen Steam Deck, taşınabilir oyun konsolu pazarında önemli bir yükselişe neden oldu. Bu rekabete 2022 yılının başlarında dahil olan AYANEO ise, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, AYANEO Air 1S serisinin yeni üyesi AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light modelini duyurdu. İşte el konsolunun özellikleri ve fiyatı

AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light neler sunuyor?

Bilmeyenler için geçtiğimiz günlerde AYANEO, SteamDeck ve Asus ROG Ally rakibi AYANEO Air 1S modelini duyurdu. Serinin en son üyesi olan AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light ise, benzer özellikleri daha kompakt bir yapıda birleştiriyor. AYANEO'nun açıklamalarına göre yeni konsol, ince ve hafif sistemler için tasarlanan AMD Ryzen 7 7840U platformundan güç alacak.

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AMD ''Phoenix" mobil işlemci serisinin bir parçası olan Zen 4 tabanlı Ryzen 7 7840U, 5W-25W TDP, 5,1GHz saat hızı, 8 çekirdek ve 16 izlek içeriyor. Bu işlemciye ise, 12 hesaplama birimi ve 6 CU (İşlem Birimi) içeren RDNA 3 tabanlı Radeon 780M grafik birimi eşlik ediyor. Dolayısıyla yeni konsol, esasen Asus ROG Ally'e rakip olacak diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light modelinin, ön yüzünde 1920×1080 çözünürlük ve 404 PPI piksel yoğunluğu sunan 5,5 inç AMOLED ekran tercih edilmiş. Ayrıca bu ekranın %99 DCI-P3 kapsamı ve maksimum 350 nit parlaklığa sahip olduğunu belirtelim. Konsolun en can alıcı noktası ise boyutları. 405gram ağırlığa ve 1,8 cm kalınlığa sahip olan AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light, 7350 mAh pil paketi ile kullanıcılara sunulacak.

AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light fiyatı

AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light, 16GB ve 32GB LPDDR5X RAM ve 512 GB, 1 TB, 2 TB ve hatta 4 TB depolama kapasitesi seçenekleriyle geliyor. Ayrıca makul fiyatla bellek ve depolama kapasiteleri artırılabilecek. Aktarıldığı kadarıyla cihazın 16GB+512GB sürümü 899 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 32GB+4TB sürümün fiyatı ise 1259 dolar.

El konsolunun nihai çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak AYANEO, kitlesel fonlama kampanyasının 11 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Ek olarak kampanya döneminde 100 ila 150 ABD Doları arasında değişen bir indirimle satın alınabilecek.

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AYANEO Air 1S Ultra tanıtıldı! ROG Ally'e rakip geliyor