AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light tanıtıldı: ROG Ally'e rakip geliyor

AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light neler sunuyor?
Bilmeyenler için geçtiğimiz günlerde AYANEO, SteamDeck ve Asus ROG Ally rakibi AYANEO Air 1S modelini duyurdu. Serinin en son üyesi olan AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light ise, benzer özellikleri daha kompakt bir yapıda birleştiriyor. AYANEO'nun açıklamalarına göre yeni konsol, ince ve hafif sistemler için tasarlanan AMD Ryzen 7 7840U platformundan güç alacak.
AMD ''Phoenix" mobil işlemci serisinin bir parçası olan Zen 4 tabanlı Ryzen 7 7840U, 5W-25W TDP, 5,1GHz saat hızı, 8 çekirdek ve 16 izlek içeriyor. Bu işlemciye ise, 12 hesaplama birimi ve 6 CU (İşlem Birimi) içeren RDNA 3 tabanlı Radeon 780M grafik birimi eşlik ediyor. Dolayısıyla yeni konsol, esasen Asus ROG Ally'e rakip olacak diyebiliriz.
AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light fiyatı
AYANEO Air 1S Ultra Thin&Light, 16GB ve 32GB LPDDR5X RAM ve 512 GB, 1 TB, 2 TB ve hatta 4 TB depolama kapasitesi seçenekleriyle geliyor. Ayrıca makul fiyatla bellek ve depolama kapasiteleri artırılabilecek. Aktarıldığı kadarıyla cihazın 16GB+512GB sürümü 899 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 32GB+4TB sürümün fiyatı ise 1259 dolar.
El konsolunun nihai çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak AYANEO, kitlesel fonlama kampanyasının 11 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Ek olarak kampanya döneminde 100 ila 150 ABD Doları arasında değişen bir indirimle satın alınabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)