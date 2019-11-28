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    Asus ROG Chakram oyuncu faresi satışa çıkıyor

    16.000 DPI sensöre, Qi kablosuz şarj olanağına, çok sayıda kolay kişiselleştirme özelliğine ve joystick’e sahip RGB optik oyuncu faresi ROG Chakram satışa başlıyor.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus ROG Chakram oyuncu faresi satışa çıkıyor
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    Oyun fuarlarının beğeni toplayan oyuncu faresi Asus ROG Chakram satışa çıkıyor. Önemli özelliklere sahip olan ROG Chakram aynı paralelde üst seviye bir fiyat etiketi ile satılacak.

    Asus ROG Chakram özellikleri

    Asus ROG Chakram oyuncu faresi her türlü sisteme uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiş. Kablolu olarak kullanabildiğiniz gibi 2.4GHz WiFi ve Bluetooth üzerinden kablosuz olarak da fareyi kullanabiliyorsunuz. 1000Hz haritalama hızı ile pozisyonunu her milisaniye bilgisayarınıza gönderebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Asus uzun zaman sonra ilk RGB olmayan ROG Strix ürününü duyurdu"

    FPS, simülasyon ve aksiyon macera türleri için geliştirilen fare saniyede 400 inç tarayabilen bir sensör ve 16000 DPI hassasiyet barındırıyor. Ayrıca DPI anahtarı ile hassasiyet oranını ayarlayabiliyorsunuz. Aura Sync yazılımı ile de farenin aydınlatması ayarlanabiliyor.

    Farenin sol kısmında ayarlanabilir bir joystick yer alıyor. Özel kutusu içerisinde iki farklı yüksekliğe sahip joystick mevcut. Kullanmadığınız durumlarda ise üzerini kapatacağınız bir kapak da eklenmiş. Joystick analog ve dijital olarak programlanabiliyor.

    Asus ROG Chakram oyuncu faresi satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Analog mod içerisinde 256 dikey adım ve 360 dönüş yer alıyor. Bu mod daha çok uçuş simülasyonu gibi oyunlarda etkili. Dijital mod ise battle royale oyunları için düşünülmüş. Aynı zamanda ayrılabilir manyetik kapaklar, özel push-fit soket tasarımı kullanıcı dostu özellikler sunuyor.

    Farenin bataryası hızlı şarj destekli. Kablolu olarak 15 dakika şarj ile 12 saat oyun oynanabiliyor. Qi kablosuz şarj desteği sayesinde de uyumlu bir mat üzerinde şarj etme imkânınız oluyor. Asus ROG Chakram 150 Pound fiyat etiketi ile ön siparişe başladı.



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