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    ASUS ROG Phone 3'ün çıkış tarihi kesinleşti!

    ASUS'un oyuncu odaklı yeni nesil akıllı telefonu ROG Phone 3'ün çıkış tarihi şirket tarafından kesinleştirildi. ROG Phone 3 daha önce canlı olarak görüntülenmişti.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    ASUS ROG Phone 3'ün çıkış tarihi kesinleşti!
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    ASUS, geçtiğimiz ay oyunculara yönelik akıllı telefonu ROG Phone 3'ün Temmuz ayında çıkacağını doğrulamış ancak kesin bir tarih vermemişti. Şimdi ise şirket, internet sitesinde bir geri sayım başlatarak telefonun çıkış tarihini kesinleştirdi. ROG Phone 3, 22 Temmuz'da yapılacak bir etkinlikle tanıtılacak.

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    Daha önce birçok sızıntıyla karşılaşan ROG Phone 3, son olarak canlı olarak görüntülenmişti. Telefon, selefi ROG Phone 2 ile benzer tasarım çizgileri içeriyor. 

    ROG Phone 3 arkada, 64 megapiksel birincil kamerası ile üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Kurulumdaki diğer lenslerin çözünürlükleri bilinmiyor. Telefon, Snapdragon 865'ten güç alacak.

    TENAA'da listelenen ASUS ROG Phone 3'ün 120Hz veya 144Hz yüksek yenileme hızına sahip 2340×1080 piksel çözünürlüğünde 6.59 inç ekrana sahip olacağı belirtildi. Ayrıca cihazın 128GB, 256GB ve 512GB dahili depolama ile birlikte 8GB, 12GB ve 16GB'lık RAM varyantları bulunacak.

    ASUS ROG Phone 3, 30W hızlı şarjlı 6000mAh batarya ile gelecek. Büyük bataryanın dezavantajı ise kendini telefon ağırlığında gösteriyor. ROG Phone 3'ün, 240gr ağırlığında olması bekleniyor.



    Kaynakça https://www.xda-developers.com/asus-rog-phone-3-announced-july-22nd/ https://www.gsmarena.com/asus_rog_phone_3_launch_date-news-44059.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mehmetdursunnnn 4 gün yeni yorumcu
    Çıksa da uzaktan baksak. Sonuçta resmi olarak Türkiye piyasasına girmeyecek bu cihazda.
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    hamza5806 5 gün
    Akilli telefonda oyun oynanmaz ya hadi diyelim oynandi buna verilecek parayla ipad yada iphone alinir kat kat daha iyi oyun oynanir



    Fortnite 120 FPS mesela ipadde olacak sey degil konsollardan daha iyi
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    JustNaggy 6 gün
    tutma ihtimali yok
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    orientem (Orientus Prime) 6 gün
    Android dünyasındaki tek gerçek Amiral.
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    Laazzz 6 gün
    Absürt fiyatla gelecekse hemen geri dönsün bence.
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