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    Asus ROG Phone 5 tanıtıldı: Sektörün ilk animasyon ekranı, 18GB RAM ve fazlası

    Asus ROG Phone 5 modeli arka animasyon ekranı, üst seviye ses teknolojisi, Snapdragon 888 yonga seti, 64MP arka kamera, 144Hz AMOLED ekran gibi detaylara sahip.
    11 Mart 2021, 20:09 (7 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus ROG Phone 5 tanıtıldı: Sektörün ilk animasyon ekranı, 18GB RAM ve fazlası

    Asus’un oyunculara yönelik olarak taasrladığı ROG Phone serisi beşinci kez karşımızda. Rekabetin ısındığı şu günlerde Asus farklı yenilikler yaparak ROG Phone 5 modelini diğerlerinden farklılaştırmaya çalışıyor.

    Asus ROG Phone 5 özellikleri ve fiyatı

    Asus ROG Phone 5 serisi 3 farklı modele ev sahipliği yapıyor. ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate modelleri kapasiteye ve arka kısımdaki dizüstü bilgisayarlardan hatırlayacağımız animasyon ekranına göre farklılaşıyor.

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    Serinin dikkat çekici tarafı ROG Zephyrus G14 AniMe Matrix modelinden hatırlayacağımız animasyon ekranı. Nokta matriks yapısındaki bu ekranda farklı animasyonlar, bilgiler ve kontroller yansıtılabiliyor. Pro versiyonunda renkli ROG Vision renkli OLED ekran yer alırken Ultimate versiyonunda ise monokrom ROG Vision ekran mevcut.

    Ekran tarafında 6.78 inçlik 2448 x 1080 piksel çözünürlüğünde Samsun E4AMOLED panel yer alıyor. 144Hz tazeleme hızı olan ekran 300Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ve 24.3ms dokunma gecikmesi sunuyor. Gorilla Glass Victus ile ekran en iyi korumaya ulaşıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre iken HDR10+, DCI-P3 renk uzayının yüzde 111’i, RGB renk uzayının yüzde 150.89’u, 800 nit parlaklık değeri, 395ppi piksel yoğunluğu şeklinde önemli özellikler mevcut.

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    Telefonlar Snapdragon 888 yonga setinden güç alıyor. Versiyona göre 512GB UFS 3.1 depolama ve 18GB LPDDR5 RAM seviyesine kadar seçenekler mevcut. İki adet 3000mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ile destekleniyor. Kutudan 65W destekli bir şarj adaptörü de çıkıyor. 

    Asus ROG Phone 5 tanıtıldı: Sektörün ilk animasyon ekranı, 18GB RAM ve fazlası

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde Sony IMX686 ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör mevcut. Ön kısımda ise 24MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor.

    Bunlar haricinde Nokia OZO ses teknolojisi, simetrik çift hoparlör, sahneye göre ekran ayarlarını yapabilen Pixelworks i6 sürücü, çift Cirrus Logic CS35L45 Mono AMP, ESS Sabre ES9280AC Pro QUAD DAC, WiFi 6, Bluetooth 5.2 şeklinde uzun bir liste mevcut. Son olarak Pro ve Ultimate versiyonlarının arka kısmında dokunmatik bir kontrol yüzeyi bulunuyor. Fiyatlar şu şekilde:

    ASUS ROG Phone 5 8GB + 128GB – 799 Avro €799

    ASUS ROG Phone 5 12GB + 256GB – 899 Avro €899

    ASUS ROG Phone 5 16GB + 512GB – 999 Avro

    ASUS ROG Phone 5 Pro 16GB + 512GB – 1199 Avro

    ASUS ROG Phone 5 Ultimate 18GB + 512GB – 1299 Avro



    https://www.gizmochina.com/2021/03/10/asus-rog-phone-5-pro-ultimate-launch-price-specs-features/
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    TheJudgé 1 gün önce

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    _ _MaC_ (HOLOGRAMTV ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ultimate olanı, Yüzde 24 vergi oranıyla ülkemizde 14.500 TL fiyat etiketine sahip olur.
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    W wolf silver (wolf silver) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asus güzel telefon yapmış. Ama bakıyoruz ki artık iPhone F/P cihazı oldu. Android tarafı donanımda uçması normaldir ama fiyatta uçarsa işi zor.
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    Mr. Jingles 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa’da yaşayan adam bunu 1300 lira verir gibi alacak şimdi. Oy ben nerelere gidem..
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    gun (Gün Oksay) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    1300 avro öyle Türkiye’deki gibi 1300 TL değil onlar içinde iyi para abartmayalım.
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    nighty 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    ASUS ROG Phone 5 Ultimate 18GB + 512GB – 1299 Avro bunun vergili fiyatını kabataslak hesapladım 23.000 tl civarına denk geliyor. Vay be.
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    blue7 5 sa. ( Mesaj Silindi ) nighty
    Cihaz pahalı değil biz fakiriz :)
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