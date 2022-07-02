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    Asus ROG Phone 6'nın resmi tasarım görselleri sızdırıldı

    Asus ROG Phone 6, 5 Temmuz tarihinde düzenlenecek etkinlik ile beraber resmi olarak tanıtılacak. Etkinlikten önce yeni telefonun tasarım detayları sızdırıldı.  
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    Asus ROG Phone 6'nın resmi tasarım görselleri sızdırıldı
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    Mobil oyuncuları hedefleyen ROG serisi telefonlar piyasaya süren Asus, önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlikte merakla beklenen ROG Phone 6 modelini tanıtacak. Yeni telefonun çıkışına az bir süre kala tasarım detayları gün yüzüne çıktı.

    Serinin tasarım hatlarını koruyor

    Paylaşılan görseller, yeni cihazın ön tasarımının serinin eski modelleri ile benzerlikler taşıdığını gösteriyor. Bununla birlikte cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu, ROG gamer yazısı ve RGB LED bir matris bulunurken, ön tarafında ise stereo önden çıkışlı hoparlörler yer alıyor. Ayrıca görüntülerden yola çıkarak akıllı telefonun siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

    Asus ROG Phone 6'nın resmi tasarım görselleri sızdırıldı
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    Kenarlara bakıldığında ise sağ tarafında güç ve ses açma kısma tuşları bulunan Asus ROG Phone 6'nın sol tarafında USB Type-C bağlantı noktası ve SIM kart soketi göze çarpıyor. Böylece şarj esnasında oyunculara rahat bir kullanım fırsatı sunulmuş.

    165 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED FHD+ ekran, 8GB RAM, 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya, 64MP ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu ve Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek Asus ROG Phone 6'nın  5 Temmuz'datanıtılması bekleniyor.

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