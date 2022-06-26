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Son yıllarda ROG Phone serisi adı altında oyuncu telefonları geliştirmeye odaklanan ASUS, yakında serinin yeni amiral gemisi modeli ROG Phone 6’yı kullanıcılara sunacak. Bugün Twitter üzerinden yeni bir tanıtım görseli paylaşan şirket, ROG Phone 6’nın çıkış tarihini ve yeni özelliklerini açıkladı.

IPX4 sertifikası ile 5 Temmuz'da geliyor

Yayınlanan tanıtım görselinde yeni telefonun "dünyanın ilk IPX4 oyun telefonu" olacağını vurgulayan Asus, çıkış tarihi olarak 5 Temmuz'u işaret etti. Bununla birlikte Asus ROG Phone 6'nın, gelişmiş oyun özelliklerinin yanı sıra her yönden su sıçramalarına karşı da dayanıklı olacağını söyleyebiliriz.

Asus ROG Phone 6, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile Geekbench'te 5 sa. önce eklendi

Yakın bir zamanda Geekbench'te Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve 16 GB RAM ile görüntülenen Asus ROG Phone 6'nın, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.78 inç 165Hz AMOLED ekran, 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya, 512 GB'a kadar depolama seçeneği, ekran üzeri parmak izi okuyucusu ve 64MP ana sensörden oluşan üçlü bir kamera tasarımı ile gelmesi bekleniyor.

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Asus ROG Phone 6, IPX4 sertifikalı ilk oyuncu telefonu olacak