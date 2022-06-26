Asus ROG Phone 6, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisiyle Geekbench'te

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Asus yakında yüksek özellikleri ile diğer firmaların amiral gemilerine rakip olacak bir modeli piyasaya sürecek. Asus ROG Phone 6 adındaki bu yeni modeli Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alırken, Geekbench sonuçlarına göre 16GB RAM belleğe sahip.

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Asus ROG Phone 6'nın performansı yeterli mi?

Asus yüksek özelliklere sahip akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Bunların en yenisi ise Asus ROG Phone 6. Gelen bilgilere göre 5 Temmuz'da Taipei, Berlin ve New York'ta düzenlenecek etkinliklerle tanıtılacak olan Asus ROG Phone 6, bugün Geekbench raporları ile karşımıza çıktı.

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Geekbench verilerine göre Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ve 16GB RAM belleği ile tek çekirdek testinden 1323 puan alan ROG Phone 6, çoklu çekirdek testinden 4238 puan ile geçiyor. Yine raporlara göre Android 12 işletim sistemini kullanan cihaz özelliklerine göre gerçekten yeterli performans vaat ediyor.

Öte yandan önceki sızıntılara göre 165Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak olan Asus ROG Phone 6, 6000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya için 65W hızlı şarj desteği sunacak olan cihaz, merak edilen diğer tüm özellikleri ile 5 Temmuz'da karşımızda olacak.

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Asus ROG Phone 6, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile Geekbench'te