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    Instagram yaş doğrulaması için yüz tanıma özelliğini getiriyor

    Instagram adına gerçekten bir devrim olacak olan yüz tanıma özelliği geliyor. Bu özellikle kullanıcıların yaşlarını doğrulayacak olan Instagram, 13 yaşın altındaki kullanıcıları kabul etmeyecek.
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    Instagram yaş doğrulaması için yüz tanıma özelliğini getiriyor
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    Instagram, yaş sınırı konusunda gerçek sonuçlar elde etmek için yüz tanıma özelliğini getiriyor. Bu özellikle 13 yaşın altındaki kişiler Instagram'ı kullanamayacak. 13-17 yaş arası kullanıcılar ise bir kefile ihtiyaç duyacak.

    Instagram 18 yaşından büyük olduğunuzu kanıtlamanızı istiyor

    Instagram yaş doğrulaması yapabilmek için yeni özellikler getirdi. Bildiğiniz üzere Instagram'ı kullanmak için 13 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Hatta bazı ülkelerde bu yaş sınırı daha üstlerde. Tabi tam bir doğrulama olmadığı için şimdiye kadar 13 yaşın altındaki kullanıcılar da Instagram hesabı açabildiler. Ancak şimdi bu dönem sona eriyor.

    Instagram yaş doğrulaması için yüz tanıma özelliğini getiriyor
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    Instagram'ın yeni yüz tanıma özelliği ile artık kullanıcılar hesap oluştururken kısa bir selfie videosu çekecek. Bu video sayesinde 20 dakika içerisinde yaş tahmininde bulunacak olan Instagram, Instagram kullanıp kullanamayacağınıza karar verecek. Ancak 18 yaşından büyük birisi kefil/veli/kanıtçı olarak kendisini gösterirse 13-17 yaş aralığındaki kişilerin Instagram kullanmasına izin verilecek. Ayrıca kimlik yükleyerek de doğrulama yapmanız mümkün. Ancak bu sürecin iki gün kadar süreceği söyleniliyor.

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