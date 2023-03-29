Tam Boyutta Gör Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz haftalarda adından çokça bahsettiğimiz Realme C55 modelini kısa süre önce kullanıcılarla buluşturdu. Rekabetçi fiyatı ve Dynamic Island benzeri Mini Capsule (Mini Kapsül) ekranıyla dikkat çeken telefon, şimdi Hindistan pazarında önemli bir başarıya imza attı.

Realme C55, şirket tarihinde rekor kırdı

Dün yapılan resmi açıklamada Çinli üretici, Realme C55'in 66 binden fazla ön sipariş aldığını ve yalnızca beş saatte 100 binden fazla sattığını duyurdu. Söz konusu rakamlar, C serisinin marka tarihinde ilk kez bu denli bir başarıya ulaştığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Ufak bir hatırlatma ile Realme C55, ön tarafta 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,72 inç LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. Kutudan çıktığı haliyle 33 W şarjlı 5.000 mAh pil, Helio G88 SoC platformu ve Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile desteklenen bütçe telefonu, kamera bölümünde ise 8MP selfie, 64MP birincil ve 2MP derinlik sensörlerinden güç alıyor.

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Ancak Realme C55'in en öne çıkan özelliği Realme ürün yelpazesinde bir ilk olan Mini Kapsül ekranı. Bu bölüm şu anda yalnızca pil durumunu gösteriyor olsa da, ilerleyen dönemlerde daha fazla işlevsellik kazanacağını düşünüyoruz. İki farklı renk seçeneği ve 135 euro'dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Realme C55 modelinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.

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Dinamik Ada'yı kopyalayan Realme C55 satış rekoru kırdı