Dinamik Ada'yı kopyalayan Realme C55 satış rekoru kırdı

Realme C55, şirket tarihinde rekor kırdı
Dün yapılan resmi açıklamada Çinli üretici, Realme C55'in 66 binden fazla ön sipariş aldığını ve yalnızca beş saatte 100 binden fazla sattığını duyurdu. Söz konusu rakamlar, C serisinin marka tarihinde ilk kez bu denli bir başarıya ulaştığını gösteriyor.
Ancak Realme C55'in en öne çıkan özelliği Realme ürün yelpazesinde bir ilk olan Mini Kapsül ekranı. Bu bölüm şu anda yalnızca pil durumunu gösteriyor olsa da, ilerleyen dönemlerde daha fazla işlevsellik kazanacağını düşünüyoruz. İki farklı renk seçeneği ve 135 euro'dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Realme C55 modelinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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