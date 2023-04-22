Asus ROG Phone 7D çıkış tarihi sızdırıldı: Yakında geliyor

ROG Phone 7D yakında geliyor
Yeni paylaşılan sızıntılar, Asus ROG Phone 7D ve 7D Ultimate modellerinin bu yılın Ağustos ayında piyasaya çıkacağını söylüyor. Ayrıca ilk olarak Çin’de ve daha sonrasında küresel pazarda vitrine çıkacak. Her iki telefonun teknik özellikleri ise henüz netlik kazanmadı. Ancak Dimensity 9200+ veya Dimensity 9000+ serisi bir işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel.
Ek olarak ailenin tepe modeli Asus ROG Phone 7D Ultimate’in 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Hatırlamak gerekirse ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, ön tarafta Full HD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekranla tanıtıldı. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 2 platformundan destek alan telefonlara, 16GB’a kadar RAM ve 512GB depolama eşlik ediyor.
Bu bilgilerin ışığında ROG Phone 7D ve 7D Ultimate’in MediaTek platformuna odaklanan sürümler olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)