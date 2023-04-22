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    Asus ROG Phone 7D çıkış tarihi sızdırıldı: Yakında geliyor

    Merakla beklenen Asus ROG Phone 7D serisinin lansman tarihi netleşmeye başladı. Merakla beklenen oyuncu telefonları çok yakında küresel pazara geliyor. İşte ilk detaylar 
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    Asus ROG Phone 7D çıkış tarihi sızdırıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde ROG markası adı altında oyuncu telefonlarına odaklanan Asus, kısa süre önce tanıtılan ROG Phone 7 ve 7 Ultimate ile ses getirmeyi başardı. Bu bağlamda marka, önceki yıllarda olduğu gibi ailenin ''D'' serisi sürümleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Asus ROG Phone 7D ve 7D Ultimate modellerinin lansman tarihi sızdırıldı.

    ROG Phone 7D yakında geliyor

    Yeni paylaşılan sızıntılar, Asus ROG Phone 7D ve 7D Ultimate modellerinin bu yılın Ağustos ayında piyasaya çıkacağını söylüyor. Ayrıca ilk olarak Çin’de ve daha sonrasında küresel pazarda vitrine çıkacak. Her iki telefonun teknik özellikleri ise henüz netlik kazanmadı. Ancak Dimensity 9200+ veya Dimensity 9000+ serisi bir işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel.

    Ek olarak ailenin tepe modeli Asus ROG Phone 7D Ultimate’in 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Hatırlamak gerekirse ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, ön tarafta Full HD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekranla tanıtıldı. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 2 platformundan destek alan telefonlara, 16GB’a kadar RAM ve 512GB depolama eşlik ediyor.

    Bu bilgilerin ışığında ROG Phone 7D ve 7D Ultimate’in MediaTek platformuna odaklanan sürümler olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini hatırlatalım.

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    Z
    zDest_ 5 saat önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 14 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

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    emrahmt 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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