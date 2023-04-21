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    Asus ROG Ally Geekbench'te test edildi: İşte ilk sonuçlar

    Steam Deck'e doğrudan rakip olması beklenen Asus ROG Ally, popüler kıyaslama platformu Geekbench'te görüntülendi. Peki yeni el konsolu nasıl bir performans sunuyor? İşte ilk sonuçlar
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    Asus ROG Ally Geekbench'te test edildi: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    El konsolu pazarında yaşanan rekabet, Steam Deck'in önderliğinde ivme kazanmış durumda. Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve Steam Deck'e doğrudan rakip olan Asus ROG Ally, kullanıcılarda büyük bir heyecan yarattı. Şimdi yeni el konsolu, popüler kıyaslama platformu Geekbench'te test edildi. İşte ilk sonuçlar.

    Asus ROG Ally Geekbench'te görüntülendi

    Bildiğiniz üzere Asus Rog Ally'nin ''Ryzen Z1 Extreme'' olarak lanse edilen AMD'nin Phoenix Ryzen 7 7840U APU'sundan destek alması bekleniyor. Yeni sızıntı ise bu bilgiyi doğruluyor diyebiliriz. Ekran görüntülerine baktığımızda yeni el konsolunun ''gfx1103'' kod adlı Radeon entegre grafik birimi, 5GHz maksimum saat hızı, 8 çekirdek ve 16 iş parçaçığı içeren Ryzen Z1 Extreme platformundan destek aldığını görüyoruz. 

    Asus ROG Ally Geekbench'te test edildi: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Ryzen 7840U dahil olmak üzere AMD Phoenix işlemciler, RDNA 3 mimarili Radeon 780M entegre grafik birimi ile karşımıza çıkacak. Bu bağlamda kısa süre önce paylaşılan sızıntılar, entegre GPU'nun 80W TDP ile eşleştirildiğinde Nvidia GTX 1650'ye yakın bir performans sunacağını bizlere gösterdi. 

    Okları Asus ROG Ally'e çevirdiğimizde ise platformda 12GB RAM ve 8GB VRAM kapasitesi ile listelenen cihaz, Open CL'de 35 bin 498 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile söz konusu skorun GTX 1060 ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Burada oluşan performans farkı ise daha düşük TDP tasarımından kaynaklanıyor. 

    Asus ROG Ally'nin çok yakında satışa çıkması bekleniyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda yeni cihaz hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Faydalıİnsan 23 saat önce

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    emrahmt 1 gün önce

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    Mehmet Akif 007 1 gün önce

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    Mehmet Akif 007 1 gün önce

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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