Asus ROG Ally Geekbench'te test edildi: İşte ilk sonuçlar

Asus ROG Ally Geekbench'te görüntülendi
Bildiğiniz üzere Asus Rog Ally'nin ''Ryzen Z1 Extreme'' olarak lanse edilen AMD'nin Phoenix Ryzen 7 7840U APU'sundan destek alması bekleniyor. Yeni sızıntı ise bu bilgiyi doğruluyor diyebiliriz. Ekran görüntülerine baktığımızda yeni el konsolunun ''gfx1103'' kod adlı Radeon entegre grafik birimi, 5GHz maksimum saat hızı, 8 çekirdek ve 16 iş parçaçığı içeren Ryzen Z1 Extreme platformundan destek aldığını görüyoruz.
Okları Asus ROG Ally'e çevirdiğimizde ise platformda 12GB RAM ve 8GB VRAM kapasitesi ile listelenen cihaz, Open CL'de 35 bin 498 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile söz konusu skorun GTX 1060 ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Burada oluşan performans farkı ise daha düşük TDP tasarımından kaynaklanıyor.
Asus ROG Ally'nin çok yakında satışa çıkması bekleniyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda yeni cihaz hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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son derece güzel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)