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Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki senin başında Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin tanıtımdan bir süre sonra, ince bir S25 modeli daha piyasaya süreceği iddia edildi.

Güney Koreli ETNews'in sektör içerisinden kişilere dayandırdığı haberine göre Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition benzeri, daha ince profile sahip bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin hangi modeli temel alarak bu modeli geliştirdiği henüz bilinmiyor.

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Galaxy S25 FE, Slim model olarak tanıtılabilir

Ancak daha önce Güney Koreli The Elec, Samsung'un Galaxy S25 FE'yi ince bir model olarak tanıtacağına dair bir haber yayınlamış ve Eylül ayında tanıtılan S24 FE'den daha erken piyasaya çıkacağını iddia etmişti. Dolayısıyla bu Slim modelin S25 FE olma olasılığı yüksek. Ancak bu modelin S25 serisinin tanıtımından birkaç ay sonra piyasaya sürülmesi durumunda, S25 modellerinin satışlarını etkileme ihtimali bulunuyor.

Yine de Samsung'un Apple'a benzer şekilde ince bir model çıkararak piyasanın tepkisini ölçemeyi planladığı belirtiliyor. Eğer telefona olan ilgi yüksek olursa, Galaxy S26 serisinin de ince modellere yönelebileceği ifade ediliyor.

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Samsung, Galaxy S25 serisine ince bir model ekleyebilir