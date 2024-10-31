Samsung, Galaxy S25 serisine ince bir model ekleyebilir

Güney Koreli ETNews'in sektör içerisinden kişilere dayandırdığı haberine göre Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition benzeri, daha ince profile sahip bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin hangi modeli temel alarak bu modeli geliştirdiği henüz bilinmiyor.
Galaxy S25 FE, Slim model olarak tanıtılabilir
Ancak daha önce Güney Koreli The Elec, Samsung'un Galaxy S25 FE'yi ince bir model olarak tanıtacağına dair bir haber yayınlamış ve Eylül ayında tanıtılan S24 FE'den daha erken piyasaya çıkacağını iddia etmişti. Dolayısıyla bu Slim modelin S25 FE olma olasılığı yüksek. Ancak bu modelin S25 serisinin tanıtımından birkaç ay sonra piyasaya sürülmesi durumunda, S25 modellerinin satışlarını etkileme ihtimali bulunuyor.
Yine de Samsung'un Apple'a benzer şekilde ince bir model çıkararak piyasanın tepkisini ölçemeyi planladığı belirtiliyor. Eğer telefona olan ilgi yüksek olursa, Galaxy S26 serisinin de ince modellere yönelebileceği ifade ediliyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_will_reportedly_release_a_galaxy_s25_slim_next_year_as_a_test_for_a_potential_s26_design-news-65159.php https://www.etnews.com/20241031000259 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D