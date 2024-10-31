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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S25 serisine ince bir model ekleyebilir

    Samsung, önümüzdeki senin başında Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin tanıtımdan bir süre sonra, ince bir S25 modeli daha piyasaya süreceği iddia edildi.
    Samsung, Galaxy S25 serisine ince bir model ekleyebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki senin başında Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin tanıtımdan bir süre sonra, ince bir S25 modeli daha piyasaya süreceği iddia edildi.

    Güney Koreli ETNews'in sektör içerisinden kişilere dayandırdığı haberine göre Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition benzeri, daha ince profile sahip bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin hangi modeli temel alarak bu modeli geliştirdiği henüz bilinmiyor.

    Galaxy S25 FE, Slim model olarak tanıtılabilir

    Ancak daha önce Güney Koreli The Elec, Samsung'un Galaxy S25 FE'yi ince bir model olarak tanıtacağına dair bir haber yayınlamış ve Eylül ayında tanıtılan S24 FE'den daha erken piyasaya çıkacağını iddia etmişti. Dolayısıyla bu Slim modelin S25 FE olma olasılığı yüksek. Ancak bu modelin S25 serisinin tanıtımından birkaç ay sonra piyasaya sürülmesi durumunda, S25 modellerinin satışlarını etkileme ihtimali bulunuyor.

    Yine de Samsung'un Apple'a benzer şekilde ince bir model çıkararak piyasanın tepkisini ölçemeyi planladığı belirtiliyor. Eğer telefona olan ilgi yüksek olursa, Galaxy S26 serisinin de ince modellere yönelebileceği ifade ediliyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_will_reportedly_release_a_galaxy_s25_slim_next_year_as_a_test_for_a_potential_s26_design-news-65159.php https://www.etnews.com/20241031000259
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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