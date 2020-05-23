Asus ROG Phone III ve ZenFone 7 modelleri Temmuz ayında tanıtılacak

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Şubat ayında Qualcomm, en üst seviye Snapdragon 865 yongasıyla güçlendirilecek olan telefonların bir listesini açıklamıştı. Bu listede Asus'un henüz açıklanmayan iki telefonu, oyun merkezli ROG Phone III ve ZenFone 7 vardı. Şimdi yukarıda bahsedilen ikilinin yakında resmileşeceği görülüyor.

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Satışlarda yüzde 50 artış bekleniyor

Tayvan merkezli Commercial Times'ın yayınladığı yeni rapora göre Asus, ikinci çeyreğin sonu veya en geç üçüncü çeyrekte ZenFone 7 ve Rog Phone III akıllı telefon modellerini tanıtacak. Cihazlarla ilgili bir süredir haber yoktu ancak Asus'un bu modelleri rafa kaldırmadığını ve lansman planlamaları yaptığını duymak, bu markanın takipçileri açısından olumlu bir gelişme diyebiliriz.

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Şirket ROG Phone III'ün selefi ROG Phone II'ye kıyasla satışlarında yüzde 30 ila yüzde 50'lik bir artış hedefliyor. Tabii hedeflenen bu satış rakamlarında belirleyici olan, ROG Phone III'ün selefine kıyasla ne gibi yeni teknolojilerle geleceği olacak. Zenfone 7'nin ise çok yönlü ve iyi bir amiral gemisi akıllı telefon isteyen kullanıcılara iyi bir alternatif olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_7_and_rog_phone_iii_to_debut_sometime_in_july-news-43372.php

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