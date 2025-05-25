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    Asus, tandem OLED panelli 540 Hz OLED monitörünü tanıtmaya hazırlanıyor

    Asus, LG Display'in dördüncü nesil Tandem RGB OLED panelini kullanan, 540 Hz yenileme hızı ve 400 nit tam panel parlaklığına sahip 27 inç 1440p oyun monitörü planlarını açıkladı.

    Asus, tandem OLED panelli 540 Hz OLED monitör hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Asus, LG Display'in dördüncü nesil Tandem RGB OLED panelini kullanan, 540 Hz yenileme hızı ve 400 nit tam panel parlaklığına sahip 27 inç 1440p oyun monitörü planlarını açıkladı. Monitörün Gamescom 2025 veya CES 2026'da tanıtılması bekleniyor.

    Üçüncü nesilden %60 daha yüksek parlaklık seviyesi sunacak

    Asus, Computex 2025'te her ikisi de TrueBlack Glossy kaplamalı ROG Strix OLED XG34WCDMTG ve ROG Swift OLED PG32UCDMR dahil olmak üzere en son oyun monitörlerini sergiledi. Şirket şimdi de, LG Display'in dördüncü nesil Tandem RGB OLED panelini kullanan ve 540 Hz yenileme hızına sahip 27 inç 1440p bir monitör üzerinde çalışıyor. Bu panel, üçüncü nesil WOLED panellerin 250 nit parlaklığından %60 daha yüksek parlaklık seviyesi sunuyor ve bölgesel olarak 4000 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

    Monitörde ayrıca Asus’un QD-OLED ve WOLED panellerde yaygın olan puslanmayı ortadan kaldıran, netliği ve canlılığı artıran TrueBlack Glossy kaplaması bulunuyor.

    Bu modelin, TN LCD’ler (örneğin Asus’un 610Hz XG248QSG modeli) gibi eski hızlı panellere kıyasla daha üstün hareket netliği sunarak özellikle e-spor tutkunlarını hedeflemesi bekleniyor. Monitörünü muhtemel özellikleri arasında G-SYNC, FreeSync Premium Pro ve DisplayHDR True Black 500 desteğiyle birlikte DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bağlantı seçenekleri yer alması bekleniyor.

    Fiyatlandırma ve kesin model ismi henüz açıklanmadı, ancak TFTCentral’a göre monitörün 2025’in son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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