Yeni Asus TUF Gaming dizüstü Radeon RX 7600S ile geliyor

Tam Boyutta Gör AMD’nin en verimli yongalarının yanı sıra en akıcı bellek ve depolama teknolojileri ile gelen ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition dizüstü modeli performans tarafını da dengelemeye çalışıyor.

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition özellikleri ve fiyatı

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition adıyla piyasaya sürülen oyuncu dizüstü bilgisayarı 16 inçlik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük barındırırken 165Hz tazeleme hızı sunuyor. Kasada AMD Radeon RX 7600S ekran kartı ve AMD Ryzen 7 7735HS işlemcisi yer alıyor.

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AMD Radeon RX 7600S ekran kartında 6nm RDNA 3 mimarisi temel alınmış. 1792 shader işlemcisi, 32MB Infinity Cache, 8GB GDDR6 bellek, 16GB/s bellek hızı gibi özelliklere sahip. AMD Ryzen 7 7735HS işlemcisi ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimli. SmartShift teknolojisi ile işlemci ve grafik birimi arasında dengeli enerji dağıtımı yapılırken Smart Access Graphics ile grafikler daha verimli kullanılıyor.

16GB DDR5-4800MHz RAM yanında 512GB PCIe 4.0 SSD depolama seçeneği, GbE LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 12 saate yakın kullanım süresi, 2.2Kg ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor. ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition modeli 1450 Avro fiyat etiketine sahip.

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ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition tanıtıldı: İşte özellikleri