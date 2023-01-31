Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Asus TUF Gaming dizüstü Radeon RX 7600S ile geliyor

    ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition dizüstü modelinde AMD Radeon RX 7600S ekran kartı ve AMD Ryzen 7 7735HS işlemcisi ile dengeli bir performans amaçlanıyor.  
    Oy Ver
    ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition Tam Boyutta Gör
    AMD’nin en verimli yongalarının yanı sıra en akıcı bellek ve depolama teknolojileri ile gelen ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition dizüstü modeli performans tarafını da dengelemeye çalışıyor.

    ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition özellikleri ve fiyatı

    ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition adıyla piyasaya sürülen oyuncu dizüstü bilgisayarı 16 inçlik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük barındırırken 165Hz tazeleme hızı sunuyor. Kasada AMD Radeon RX 7600S ekran kartı ve AMD Ryzen 7 7735HS işlemcisi yer alıyor.

    AMD Radeon RX 7600S ekran kartında 6nm RDNA 3 mimarisi temel alınmış. 1792 shader işlemcisi, 32MB Infinity Cache, 8GB GDDR6 bellek, 16GB/s bellek hızı gibi özelliklere sahip. AMD Ryzen 7 7735HS işlemcisi ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimli. SmartShift teknolojisi ile işlemci ve grafik birimi arasında dengeli enerji dağıtımı yapılırken Smart Access Graphics ile grafikler daha verimli kullanılıyor.

    16GB DDR5-4800MHz RAM yanında 512GB PCIe 4.0 SSD depolama seçeneği, GbE LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 12 saate yakın kullanım süresi, 2.2Kg ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor. ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition modeli 1450 Avro fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF76
    MSI KATANA GF76
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız