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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus'un yeni amiral gemisi ZenFone 7 biraz gecikecek

    Akıllı telefon biriminde yeniden yapılanma sürecine giren Asus bir sonraki amiral gemisi modelini bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürebilecek. Şirketin hedefi akıllı telefon işinde kâra geçmek.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Asus'un yeni amiral gemisi ZenFone 7 biraz gecikecek
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    Sektöre yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre Asus'un akıllı telefon birimi bu yılın ikinci çeyreğinde sona erecek bir yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda. Bu nedenle şirket ZenFone 7'nin çıkışı tarihini ertelemek zorunda kaldı.

    Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı"

    ZenFone 6 geçen yıl Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü ancak devam modeli bu yılın üçüncü çeyreğinde gelecek. Akıllı telefonun tam olarak ne zaman tanıtılacağı belli değil ancak Asus, Snapdragon 865 Plus yonga setinin çıkmasını bekleyebilir.

    Asus'un yeni amiral gemisi ZenFone 7 biraz gecikecek
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    Telefon bölümü zararda

    Asus'un hedefi en azından kayıp bildirmemek. Şirket 2018 yılında akıllı telefon işinden 333 milyon dolar zarar etti. Bu rakamın gelecek yıl 100 ila 133 milyon dolara düşmesi ve şirketin 2022 itibarıyla kâra geçmesi bekleniyor.



    https://news.mydrivers.com/1/676/676642.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    msatic 1 hf.
    Bu uzakdoğulular hep böyle, istikrar yok. Bir model çıkarırlar sonra arkası gelmez, telefonlarını piyasada bulamazsınız, stok sıkıntısı yaşanır, kur dalgalanması gibi konularda fiyatı zıplatır sonra kur düzelince indirmezler vs vs Bir sürü stratejik hata yapıyorlar, aslında üretim var, teknoloji var ama adamlarda kurumsallık, şirket kültürü yok. Yani tabi zarar eder.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Aaa bi aralar asus vardı de mi :) Amiral üreticem diye yedi kendini bitirdi, adam akıllı 1000-2000 arası cihaz üretseydin zarar etmezdin asus..
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