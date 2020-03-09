Asus'un yeni amiral gemisi ZenFone 7 biraz gecikecek

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Sektöre yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre Asus'un akıllı telefon birimi bu yılın ikinci çeyreğinde sona erecek bir yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda. Bu nedenle şirket ZenFone 7'nin çıkışı tarihini ertelemek zorunda kaldı.

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ZenFone 6 geçen yıl Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü ancak devam modeli bu yılın üçüncü çeyreğinde gelecek. Akıllı telefonun tam olarak ne zaman tanıtılacağı belli değil ancak Asus, Snapdragon 865 Plus yonga setinin çıkmasını bekleyebilir.

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Telefon bölümü zararda

Asus'un hedefi en azından kayıp bildirmemek. Şirket 2018 yılında akıllı telefon işinden 333 milyon dolar zarar etti. Bu rakamın gelecek yıl 100 ila 133 milyon dolara düşmesi ve şirketin 2022 itibarıyla kâra geçmesi bekleniyor.

https://news.mydrivers.com/1/676/676642.htm

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