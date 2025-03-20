Asus Vivobook Pro 15 (2025) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Asus Vivobook Pro 15 özellikleri
Intel'in en son nesil Core Ultra 9 285H işlemcisinden güç alan 2025 Vivobook Pro 15, ışın izleme ve DLSS 3 desteğine sahip Nvidia RTX 4050 GPU ile beraber güçlü performans vadediyor. Ek olarak, 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM, 2 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD seçenekleri kullanıcılara sunuluyor.
Vivobook Pro 15, 16:9 formatında 15,6 inç büyüklüğünde OLED ekran ile geliyor. 2880 x 1620 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 500 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran aynı zamanda, Dolby Vision, Pantone Validation ve VESA DisplayHDR True Black 600 sertifikalarını barındırıyor ve %100 DCI-P3 renk gamını kapsıyor.
Cihaz, Photoshop gibi uygulamalarda ayarları düzenlemek için dokunmatik yüzeye entegre döner kontrol ile içerik üreticilerini de hadefliyor. Ek olarak, Windows 11'in yapay zeka araçları için Copilot tuşuna da yer verilmiş.
Vivobook Pro 15'in diğer özellikleriyse şöyle: 75 Wh batarya, Harman Kardon hoparlörler, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, SD kart okuyucu, ethernet portu, 1,8 kg ağırlık ve 19,95 mm kalınlık.
Asus Vivobook Pro 15, 1.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/03/19/asus-vivobook-pro-15-available-in-us/ https://www.asus.com/ca-en/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-pro-15-oled-n6506/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!