Ortaya çıkan Asus X670E ve X670 anakartlar fiyatlarıyla şok edebilir

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Asus’un X670E ve X670 serisi anakartlarına ait olduğu iddia edilen fiyatlandırma tablosu sızdırıldı. AMD'nin yeni AM4 tabanlı işlemcileri beraberinde yeni AM5 platformunu getirmişti. Dolayısıyla yeni Ryzen işlemciler için ayrıca yeni bir anakarta da ihtiyacınız olacak. Öte yandan AMD’nin yeni nesil Ryzen 7000 işlemcileriyle uyumlu olan Asus anakartların fiyatlandırma noktasında ise hayli iddialı olduğunu görüyoruz.

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Asus’ın üst seviye X670E anakartı 1300 dolar

Sızdırılan anakart listesinin Asus’ın Çin genel merkezinden geldiği belirtiliyor ve tabloda distribütör, perakende ve medya fiyatlandırmalarına yer veriliyor. Ancak distribütör fiyatlarının kasıtlı olarak gösterilmediği ve karalandığını belirtelim. Öte yandan bu listede toplamda 12 adet X670 ve X670E serisi üst seviye anakartlar bulunuyor. Ek olarak bu listede olmayan Proart X670E Creator WIFI modelinin geleceğini belirtelim.

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Asus X670E ve X670 anakartları

ROG Crosshair X670E Extreme

ROG Crosshair X670E HERO

ROG Crosshair X670E GENE

Proart X670E Creator WIFI

ROG STRIX X670E-I Gaming WIFI

ROG STRIX X670E-E Gaming WIFI

ROG STRIX X670E-F Gaming WIFI

ROG STRIX X670E-A Gaming WIFI

TUF Gaming X670E-PLUS WIFI

TUF Gaming X670E-PLUS

PRIME X670E-Pro WIFI

PRIME X670-P WIFI

PRIME X670-P

Resmi olmayan fiyatlara gelecek olursak Asus’un en üst seviye çözümü olan ROG Crosshair X670E Extreme anakartının yaklaşık 1300 dolar fiyat ile çıkacağına şahit oluyoruz. ROG Crosshair X670E HERO ve GENE modelleri için ise belirlenen fiyat 785 dolar. Asus’un üst seviyede popüler olan ROG Strix X670E serisi anakartları 500 dolar ile 630 dolar aralığında fiyatlandırılıyor.

Listelenen tablodaki TUF Gaming X670E anakartlar sırasıyla 430 dolar ve 410 dolar olarak belirlenmiş. Prime serisi X670E için 430 dolar ve E takısı olmayan Prime modeller için ise sırasıyla 400 dolar ve 385 dolar fiyatlandırma uygulanacak gibi duruyor.

Eğer bu fiyatlandırmalar doğruysa bizleri oldukça pahalı X670E ve X670 anakartlar bekliyor diyebiliriz. Bununla birlikte eğer Ryzen 7000 işlemcileri temel alan bir sistem toplayacaksanız ve bütçenizi zorlamak istemiyorsanız orta seviyeye odaklanan B650E ve B650 anakartları beklemeniz fayda var. 27 Eylül tarihinde X670 serisi anakartlar, Ekim ayında ise B650 serisi anakartlar piyasaya çıkacak.

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Asus X670E ve X670 anakartlar fiyatlarıyla şok edebilir