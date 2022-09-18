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    Intel Core i9 13900K, ilk kez oyun performans testinde ortaya çıktı: Rakibi Core i9 12900K

    Önümüzdeki ay çıkacağı söylenen amiral gemisi Raptor Lake işlemcisi Intel Core i9 13900K’nın perakende versiyonu detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan testlerde oyun performansı da bulunuyor.
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    Intel Core i9 13900K, oyun performans testinde ortaya çıktı
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    Halihazırda çeşitli sızıntı kaynağından Intel Core i9 13900K hakkında pek çok detay ve test sonucu gördük. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir test, Intel’in yeni amiral gemisinin perakende versiyonunu incelediğini iddia ediyor.

    Intel Core i9 13900K, 8 performans çekirdeği (P-core / Raptor Cove) ve 16 enerji verimliliği çekirdeği (E-Core / Gracemont) ile birlikte geliyor. Dolayısıyla toplamda 24 çekirdek ve 32 izlek birimini içeren Intel Core i9 13900K, Intel’in 13. nesil Raptor Lake ailesinin tepesinde konumlanıyor.

    Daha önceki bilgiler ve şimdiki yeni bilgilerle birlikte bu işlemcinin 3.0 GHz taban frekans hızında ve 5.5 GHz tüm çekirdek boost frekans hızında çalışmasını bekliyoruz. Ek olarak iki çekirdeğe kadar da 5.8 GHz frekans hızlarına erişmek mümkün durumda. Toplam 68 MB önbellek sunan işlemci 125W PL1 güç tüketim değerine sahip olacak. Bu değer 250W’a kadar çıkabilecek. Ayrıca işlemcinin Sınırsız Güç Modu altında farklı bir Turbo Modu sunacağı ve bunun (Unlimited Power Mode) sayesinde 350W’lık güç tüketimi sağlayacağı belirtiliyor.

    • Core i9 13900K 8+16 (24/32) - 3.0 / 5.8 GHz - 66 MB önbellek, 125W (PL1) / 253W (PL2)
    • Core i9 12900K 8+8 (16/24) - 3.2 / 5.2 GHz - 30 MB önbellek, 125W (PL1) / 241W (PL2)

    Intel Core i9 13900K test sistemi

    Core i9 13900K için gerçekleştirilen özel incelemede hem DDR5 hem de DDR4 platformları kullanıldı. Test sistemleri için AsRock Z690 Taichi Razer Edition ve henüz modeli belli olmayan Z790 anakartlara yer verildi. Bu anakartlara ise DDR5 6000 CL30 ve DDR4 3600 CL17 bellekler ve Radeon RX 6900 XTXH ekran kartı eşlik ediyor.

    Intel Core i9 13900K vs Intel Core i9 12900K

    Intel Core i9 13900K, oyun performans testinde ortaya çıktı
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    Cinebench R23’e dayanan test sonuçlarına göre Core i9 13900K, hem performans (Raptor Cove) hem de verimlilik çekirdeklerinde daha hızlı görünüyor. Performans çekirdekleri tarafında yaklaşık yüzde 13 daha hızlı olan yeni amiral gemisi, enteresan bir şekilde aynı mimariyi kullandığı verimlilik (Gracemont) çekirdeklerinde de yüzde 14 daha hızlı. Buradaki performans kazanımının bir kısmını artan frekans hızlarına bağlayabiliriz ancak aynı şekilde L3 önbellek miktarındaki artışı da görmezden gelmememiz gerekir. Öte yandan sınırsız güç modunda (Unlimited Power Mode) da Core i9 13900K’nın önceki nesilden yüzde 47 daha güçlü olduğu görülmekte.

    Bir başka popüler test olan CPU-Z'de Core i9 13900K, tek ve çok iş parçacıklı testlerde 945 ve 16877 puan alıyor. Bu, Alder Lake ailesindeki selefinde ise sırasıyla yüzde 14.5 ve yüzde 49 daha iyi performans anlamına geliyor.

    Core i9 13900K oyun performans testi

    Intel Core i9 13900K, oyun performans testinde ortaya çıktı
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    İncelemeye göre Core i9 13900K, CPU gücüne bağlı oyunlarda yani CSGO, Ashes of the Singularity’de rakibi Core i9 13900K’dan yüzde 10 daha yüksek kare hızlarına ulaşmayı başarıyor. Hemen üstteki görselde hem DDR5 hem de DDR4 belleklerle çalışan Core i9 13900K ve Core i9 12900K’ya ait CSGO sonuçları yer almakta. Artan L2 ve L3 önbellek miktarının DDR5 bellekler ile uyumunu da yine burada görebiliyoruz.

    Güçlü bir PSU şart gibi görünüyor

    Toparlamak gerekirse Core i9 13900K, rakibine oranla çoklu çekirdek performansında ortalama yüzde 42, tek çekirdek performansında ise yüzde 12.5 ve oyun tarafındaysa yüzde 10 iyileşme vadedecek gibi duruyor.

    Intel Core i9 13900K, oyun performans testinde ortaya çıktı

    Ancak tüm bunlar daha yüksek enerji tüketimine mal olacak gibi görünüyor. Core i9 13900K’un AIDA 64 FPU testinde tam yükte 253W tükettiği ve sınırsız güç modunda ise 343W güç çektiği belirtiliyor. Dolayısıyla önceki nesle oranla güç tüketiminde bir artış olduğunu görmezden gelmemeliyiz. Ek olarak bu testin stress testi olduğunu ve günlük kullanımı tam olarak yansıtmadığını da belirtelim.

    Öte yandan Intel’in hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performansında yakalayacağı artışın AMD’nin Ryzen 7000 işlemcilerini geride bırakıp bırakamayacağını ise bağımsız test sonuçları çıkmaya başladığında göreceğiz.

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