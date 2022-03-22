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Bilgisayar ve donanım pazarında köklü bir yere sahip olan ASUS, yeni dizüstü bilgisayar modeli ASUS ZenBook 14 Flip OLED'i tanıttı. Gelin katlanabilir ikisi bir arada bir model olan ZenBook 14 Flip OLED'in özelliklerine yakından bakalım.

Asus yönlendirici kullananlar dikkat! 1 gün önce eklendi

ASUS ZenBook 14 Flip OLED, Ryzen 5000 serisi işlemciye sahip

ASUS, yeni katlanabilir dizüstü bilgisayar modeli ZenBook 14 Flip OLED'i tüm detaylarıyla tanıttı. Cihaza baktığımızda isminden de anlaşılacağı üzere ilk olarak bizleri 14 inç büyüklüğünde ve 2.8K çözünürlüğe sahip OLED bir ekran karşılıyor. 90Hz yenileme hızı sunan bu ekran %100 DCI-P3 renk gamına ve HDR desteğine sahip. Bu ekran sayesinde dünyanın en ince 14 inç dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı olmayı başaran ASUS ZenBook 14 Flip OLED, bu ekranın hemen üzerinde 720p çözünürlüğe sahip bir kamera taşıyor.

Performansını versiyonlara göre Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H ve Ryzen 9 5900HX işlemcilerden alan ASUS ZenBook 14 Flip, 16GB'a kadar LPDDR4X RAM bellekler ve 1TB M.2 NVMe PCIe 3 SSD depolamalarla birlikte geliyor. Üzerinde USB-C bağlantı noktası da taşıyan cihaz, 100W hızlı şarj desteğine sahip 63Whr plie sahip. Ek olarka Bluetooth v5.0 ve Wi-Fi 6 gibi özelliklere de sahip olan ZenBook 14 Flip, Windows 11 işletim sistemini kullanıyor.

ASUS ZenBook Flip 14 OLED'in fiyatı!

Asus tabiki ZenBook Flip 14 OLED'in tüm versiyonlarının fiyatlarını da açıkladı. Fiyatlara baktığımızda Ryzen 5'li modelin 1200 Dolar civarında bir fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Ryzen 7'li versiyon yaklaşık 1500 Dolar fiyata sahipken, Ryzen 9'lu model ise yaklaşık 1800 Dolar fiyat etiketine sahip.

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ASUS ZenBook 14 Flip OLED tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı