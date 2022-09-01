Asus katlanabilir dizüstü bilgisayarını duyurdu

Katlanabilir ekranlar akıllı telefon pazarında artık kendisine sağlam bir yer edinirken dizüstü tarafında ise henüz ilk adımlarını atıyor. IFA 2022 fuarında Asus dünyanın ilk 17 inçlik katlanabilir dizüstü modelini duyurdu.
Asus Zenbook 17 Fold OLED özellikleri ve fiyatı
Asus Zenbook 17 Fold OLED katlanabilir dizüstü modeli Intel ortaklığında geliştirildi. 17.3 inçlik 2.5K dokunmatik OLED ekran katlandığı zaman iki adet 12.5 inçlik Full HD ekrana dönüşüyor. Menteşelerin 30 bin katlamaya kadar dayanıklı olduğu ifade ediliyor.
Alıştığımız dizüstülerin aksine Fold modelinde fiziksel bir klavye mevcut değil. Katlandığı zaman alt ekranda bir sanal klavye kullanabiliyorsunuz. Açıldığı zaman ise Bluetooth klavye ile işlerinize devam edebiliyorsunuz. Cihaz 1.5Kg ağırlığında iken klavye ile birlikte 1.8Kg oluyor.
Ekran 0.2ms tepki süresi ve 60Hz tazeleme hızı sunuyor. Ekran PANTONE canlı renk sertifikasına sahip. Ayrıca mavi ışık sertifikası ve Dolby Atmos desteği yer alıyor. ASUS ScreenXpert 3 ile verimli bir çok pencereli görünüm elde edilirken Mode Switcher da akıcı uygulama geçişi sağlıyor.
Intel Core i7-1250U işlemcisi ile tatmin edici grafikler de sunan dizüstünde 16GB RAM ve 1TB SSD yer alıyor. 5MP kamera yapay zeka gürültü engelleme özelliğine sahip. Entegre renk sensörü de ekranda görüntülerin en iyi hale gelmesini sağlıyor. Kızılötesi sensör ise kullanıcı hareketlerini takip edebiliyor. Intel görsel hissiyat yongası burada önemli bir destek sunuyor.
İki adet USB Tip-C Thunderbolt 4 girişi olan cihaz MIL-STD-810H ile darbelere karşı da dayanıklı. Akıllı güçlendirici ile ses sistemi çok daha kaliteli ses seviyesine ulaşabiliyor. ASUS Zenbook 17 Fold OLED için 3500$ fiyat etiketi belirlenmiş ve satışlar yıl sonunda başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: