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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ZenFone 7 geliyor: Snapdragon 865 ve 16 GB RAM

    Asus'un yeni amiral gemisi telefonu Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Gelecek ay tanıtılması planlanan ZenFone 7, Snapdragon 865 ve 16 GB RAM ile kutudan çıkacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Asus ZenFone 7 geliyor: Snapdragon 865 ve 16 GB RAM
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    Asus'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Güvenilir sızıntıları ve isabetli tahminleri ile tanınan Sudhanshu Ambhore, cihazın ZenFone 7 olduğunu söylüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Asus'un yeni amiral gemisi ZenFone 7 biraz gecikecek

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    Listelenen bilgilere bakılısa akıllı telefon Qualcomm'un üst sınıf bir işlemcisinden güç alacak. Bunun da Snapdragon 865 olacağı düşünülüyor. Ayrıca 16 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

    Temmuz'da tanıtılacak

    Ne yazık ki Asus ZenFone 7 hakkında bildiklerimiz bununla sınırlı. Cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağı merak konusu zira geçen yıl piyasaya sürülen ZenFone 6 oldukça sıradışıydı.

    Tayvanlı şirketin yeni amiral gemisi telefonunu önümüzdeki ay, oyun odaklı Asus ROG Phone 3 ile birlikte tanıtması bekleniyor. Yani ZenFone 7 ile tanışmak için önümüzde çok az bir süre kaldı.



    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1273632858133823488 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ray Kurzweil 3 sa. en beğenilen
    Bu telefonların Türkiye'ye gelmesini artık gereksiz görüyorum. Artık çok niş ürünler bizim için. Çünkü telefona 10K para verecek olan biri Zenfone 7 almaz, ya Samsung Note serisi kullanır ya da Apple.
    Bu telefonların Türkiye'ye gelmesini artık gereksiz görüyorum. Artık çok niş ürünler bizim için. Çünkü telefona 10K para verecek olan biri Zenfone 7 almaz, ya S...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlackGear25 (Yunus Öztürk) 34 dk.
    Hala zengine 3'de kaldık be asus reis 7 gelsin bari :(
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    apollonx 2 sa.
    Zenfone 6 bile Türkiye'ye gelmediki, tanıtılsa nolur.
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    Ray Kurzweil 3 sa. en beğenilen
    Bu telefonların Türkiye'ye gelmesini artık gereksiz görüyorum. Artık çok niş ürünler bizim için. Çünkü telefona 10K para verecek olan biri Zenfone 7 almaz, ya Samsung Note serisi kullanır ya da Apple.
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