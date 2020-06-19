Asus ZenFone 7 geliyor: Snapdragon 865 ve 16 GB RAM

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Asus'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Güvenilir sızıntıları ve isabetli tahminleri ile tanınan Sudhanshu Ambhore, cihazın ZenFone 7 olduğunu söylüyor.

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Listelenen bilgilere bakılısa akıllı telefon Qualcomm'un üst sınıf bir işlemcisinden güç alacak. Bunun da Snapdragon 865 olacağı düşünülüyor. Ayrıca 16 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

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Temmuz'da tanıtılacak

Ne yazık ki Asus ZenFone 7 hakkında bildiklerimiz bununla sınırlı. Cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağı merak konusu zira geçen yıl piyasaya sürülen ZenFone 6 oldukça sıradışıydı.

Tayvanlı şirketin yeni amiral gemisi telefonunu önümüzdeki ay, oyun odaklı Asus ROG Phone 3 ile birlikte tanıtması bekleniyor. Yani ZenFone 7 ile tanışmak için önümüzde çok az bir süre kaldı.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1273632858133823488

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