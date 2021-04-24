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    Asus Zenfone 8, 8GB RAM ve Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek

    Asus'un piyasaya sürmeye hazırlandığı serideki cihazlardan Zenfone 8, Geekbench'te görüldü. Akıllı telefon, 8GB RAM'e sahip olacak ve Android 11'i çalıştıracak.
    24 Nisan 2021, 11:30 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Asus'un yaklaşmakta olan Zenfone 8 serisine dair bilgiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün serideki telefonlardan Zenfone 8 Mini'nin görüntülendiği Geekbench'te bu kez de Zenfone 8 listelendi.

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    8GB RAM'e sahip olacak

    Geçtiğimiz ay XDA Developers tarafından hazırlanan bir rapor, yaklaşan ZenFone 8 serisinin ASUS_I006D, ASUS_I004D ve ASUS_I007D gibi model numaralarına sahip üç cihaz(Zenfone 8 Mini, Zenfone 8, Zenfone 8 Pro) içerebileceğini ortaya çıkardı. Raporlara göre ASUS_I004D model numarası Zenfone 8'e karşılık geliyor ve cihaz Geekbench'te görüntülendi.

    Geekbench listesi Zenfone 8'in 8 GB RAM ve Snapdragon 888 yonga seti ile geleceğini ve Android 11'i çalıştıracağını gösteriyor. Telefon, tek çekirdekli testte 1.124 ve çok çekirdekli testte 3.669 puan aldı.

    Daha önce ortaya konulan sızıntılar, serideki tüm cihazların Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağını ve 120Hz yenileme hızıyla FHD + çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu.



    https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_8_with_snapdragon_888_and_8gb_ram_spotted_on_geekbench-news-48813.php
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    H Hepinizdennefretediyorum 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Colouse
    8888 liraya çıkacak yol yapıyorlar bence.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    celeroni (Cengiz Aytekin) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    ryzen 9 işlemcili cep telefonlarını ne zaman göreceğiz?
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    M mstfyhn34 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin bulabilirsem Samsung A31i verip onu alacağım...
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    C cleancoder (Faruk ) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Asus telefonlari Turkiye pazarindayken bile telefonlari bulunmazdi zaten. Bu Cin ve Tayvan'li firmalarin en buyuk kusuru kurumsalliktan ve satis sonrasi hizmetlerden yeterince anlamamalari. Telefonlar o zaman da cikardi ama ya Turkiye'ye gelmezdi, ya aylar sonra modasi gecince gelirdi. Guzel markadir ama nedense boyleydi. Rakip firmalar ise piyasayi telefona bogardi, 2 sene onceki modelleri bile satin alinabiliyor, piyasada bulunabiliyordu.
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    fukarakoala 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kendime aldıgım zenfone 3 halen calısıyor sorunsuzca. Türkiyeye gelse alacagım telefon
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu kamera yapısı zamanında Samsung'a sükse yaptırmış X600 ü hatırlarıyor. pili şişik halde depomda duruyor meret :)
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    MrHamilton 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan 4 senedir Zenfone 3 kullanıyorum yakında değiştirip ASUS yerine başka bir marka almak zorunda kalacağıma üzülüyorum. Keşke ASUS hala Türkiye pazarında olsaydı
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    C Colouse 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zenfone 8, 8 GB RAM, SD 888 :D
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    H Hepinizdennefretediyorum 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Colouse
    8888 liraya çıkacak yol yapıyorlar bence.
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