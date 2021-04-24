Asus Zenfone 8, 8GB RAM ve Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek

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Asus'un yaklaşmakta olan Zenfone 8 serisine dair bilgiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün serideki telefonlardan Zenfone 8 Mini'nin görüntülendiği Geekbench'te bu kez de Zenfone 8 listelendi.

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8GB RAM'e sahip olacak

Geçtiğimiz ay XDA Developers tarafından hazırlanan bir rapor, yaklaşan ZenFone 8 serisinin ASUS_I006D, ASUS_I004D ve ASUS_I007D gibi model numaralarına sahip üç cihaz(Zenfone 8 Mini, Zenfone 8, Zenfone 8 Pro) içerebileceğini ortaya çıkardı. Raporlara göre ASUS_I004D model numarası Zenfone 8'e karşılık geliyor ve cihaz Geekbench'te görüntülendi.

Geekbench listesi Zenfone 8'in 8 GB RAM ve Snapdragon 888 yonga seti ile geleceğini ve Android 11'i çalıştıracağını gösteriyor. Telefon, tek çekirdekli testte 1.124 ve çok çekirdekli testte 3.669 puan aldı.

Daha önce ortaya konulan sızıntılar, serideki tüm cihazların Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağını ve 120Hz yenileme hızıyla FHD + çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu.

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_8_with_snapdragon_888_and_8gb_ram_spotted_on_geekbench-news-48813.php

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