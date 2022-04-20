Atari, Atari Token ile ortaklığını sonlandırdı

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Atari, bugün yaptığı açıklamada ICICB Group ve yan kuruluşları ile olan tüm lisans anlaşmalarını sona erdirdiğini duyurdu. Atari’nin bu hamlesi ile beraber ICICB artık Atari markalarını temsil edemeyecek. Söz konusu bu duyurunun hemen ardından ATRI tokenın fiyatı da önemli derecede değer kaybetti.
Atari, ICICB Group ile birlikte Atari Token'ı (ATRI) piyasaya sürmüştü. Ancak, Atari son yaptığı açıklama ile beraber bu ortaklığı feshettiğini açıkladı. Atari konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Artık ATRI token ya da Atari ile ilgili rehberlik ve bilgi içeriklerine güvenilmemelidir”
Bunun yanında bu ortaklık girişimi sona ermiş olsa da Atari, blok zinciri girişimlerinin potansiyeli konusunda stratejik ortaklıklar kurmaya devam edecek. Bu kapsamda şirket, oyun, topluluk ve yardımcı programa odaklanan yeni bir token oluşturacak.
Ek olarak Atari, ATRI token tutanları da değişime dahil edecek. Katılmak isteyenlerin ATRI tokenlerini değişim sırasında sunması gerekecek. Son olarak belirtmek gerekirse CoinGecko’nun verilerine göre, ATRI token haberlerin ardından yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler