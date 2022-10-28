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    Disney Plus platformunun Atatürk dizisinden ilk fragman geldi

    Bulut Aras İyinemli’nin başrolde olduğu Disney Plus platformunun Atatürk dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Dizi tam 1 yıl sonra platformda izlemeye sunulacak. 
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    Disney Plus platformunun daha Türkiye’ye girmeden önce gündeme gelen Atatürk dizisi için ilk fragman geldi. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla oldukça duygu ve coşku yüklü bir dizi bizleri bekliyor.

    Atatürk dizisi ne zaman geliyor?

    Bir mini dizi tarzında hazırlanacak olan Atatürk yapımının yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstlendi. Mustafa Kemal Atatürk rolünü ise Bulut Aras İyinemli oynayacak. Annesi Zübeyde Hanım rolünde Songül Öden yer alırken Ali Rıza Efendi rolü ise Mehmet Günsür’ün.

    Dizinin tema müziklerinin dünyaca ünlü sanatçı Hans Zimmer tarafından besteleneceği gündeme gelmişti. Yine Emma Watson’un da rol üstlenmesi bekleniyor. Ayrıca La Casa De Papel’den tanıdığımız Helsinki yani Darko Peric de dizide olacak. Toplamda 6 bölüm olacak diziher bölümü 48-63 dakika arasında olacak. Atatürk dizisi 29 Ekim 2023 tarihinde erişime açılacak.

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