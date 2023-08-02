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    RTÜK, Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus için inceleme başlattı

    Disney Plus tarafından orijinal dizi olarak hazırlanan Atatürk dizisinin Ermeni lobisi baskısı nedeniyle platformda yayınlanmayacağı iddia edildi. RTÜK, konu hakkında inceleme başlattı.
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    RTÜK, Atatürk dizisi için Disney Plus’a inceleme başlattı Tam Boyutta Gör
    ABD dışındaki ülkelerde yerel projelerini iptal eden Disney Plus’ın beklenen orijinal yapımı "Atatürk" dizisi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Ermeni lobisinin ABD’de Disney’e yoğun baskılar uyguladığı ve bu baskılara Disney’ın boyun eğerek Atatürk dizisini Disney Plus’ta yayınlamayacağı iddia edildi. Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan bu konu hakkında RTÜK inceleme başlattı.

    RTÜK, Disney'e soruşturma başlattı

    Geçtiğimiz gün Birsen Altuntaş, Atatürk dizisinin mülkiyet haklarının The Walt Disney Company çatısı altında faaliyet gösteren FOX TV’ye verildiğini ve dizinin 29 Ekim’de yayınlanacağını söyledi. Yine geçtiğimiz gün ABD’deki radikal Ermeni topluluğu bu kararı zafer olarak kutlamaya başladı. Sosyal medyada Türk kullanıcılar bu karara tepkilerini güçlü bir şekilde verirken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney Plus’a inceleme başlatıldığını aktardı.

    Şahin şu ifadeleri kullandı:

    “Disney +” isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan “Atatürk” dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.

    Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir.

    Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır.

    Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum.

    RTÜK’ün başlattığı incelemenin sonucunu tahmin etmek zor olsa da Disney’in bugün içerisinde Atatürk dizisi hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Çoğu kullanıcı ise Disney Plus aboneliğini iptal etmiş veya iptal etmeyi düşünüyor. Disney’in yapacağı açıklama esasında platformun Türkiye’deki geleceği için de oldukça belirleyici olacak gibi duruyor.

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    Disney, disney plus ve
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