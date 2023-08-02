RTÜK, Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus için inceleme başlattı

RTÜK, Disney'e soruşturma başlattı
Geçtiğimiz gün Birsen Altuntaş, Atatürk dizisinin mülkiyet haklarının The Walt Disney Company çatısı altında faaliyet gösteren FOX TV’ye verildiğini ve dizinin 29 Ekim’de yayınlanacağını söyledi. Yine geçtiğimiz gün ABD’deki radikal Ermeni topluluğu bu kararı zafer olarak kutlamaya başladı. Sosyal medyada Türk kullanıcılar bu karara tepkilerini güçlü bir şekilde verirken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney Plus’a inceleme başlatıldığını aktardı.
Şahin şu ifadeleri kullandı:
“Disney +” isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan “Atatürk” dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir.
Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum.
RTÜK’ün başlattığı incelemenin sonucunu tahmin etmek zor olsa da Disney’in bugün içerisinde Atatürk dizisi hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Çoğu kullanıcı ise Disney Plus aboneliğini iptal etmiş veya iptal etmeyi düşünüyor. Disney’in yapacağı açıklama esasında platformun Türkiye’deki geleceği için de oldukça belirleyici olacak gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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