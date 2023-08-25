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    Anlık Bildirim

    Atatürk dizisinin (filminin) fragmanı yayınlandı

    Disney Plus'ın kendi platformu yerine bir televizyon kanalı ve sinemalarda yayınlama kararı aldığı Atatürk filminin beklenen fragmanı yayınlandı.                
    Atatürk filmi fragman izle Tam Boyutta Gör
    Disney Plus'ın duyurduğu ve dijital platformda yayınlanması beklenen Atatürk filmi, aniden alınan bir kararla Fox TV ve sinemalarda, birkaç bölüm şeklinde izleyicilerle buluşacak. Merakla beklenen filmin fragmanı ise bugün yayınlandı.

    Atatürk dizisinin merakla beklenen fragmanı başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli tarafından sosyal medya platformu üzerinden "1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman ATATÜRK…♾️" sözleriyle #Atatürkfilmi etiketiyle paylaşıldı.

    Atatürk filmi ne zaman, nerede yayınlanacak?

    Atatürk filmi ilk olarak 29 Ekim'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Ardından 3 Kasım'da sinemalarda vizyona girecek. 22 Aralık'ta ise 2. film ve yine sinemalarda yayınlanacak. 2024 yazında da her iki film FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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