Atatürk dizisinin (filminin) fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Disney Plus'ın duyurduğu ve dijital platformda yayınlanması beklenen Atatürk filmi, aniden alınan bir kararla Fox TV ve sinemalarda, birkaç bölüm şeklinde izleyicilerle buluşacak. Merakla beklenen filmin fragmanı ise bugün yayınlandı.

Disney Plus’dan beklenen “Atatürk” açıklaması geldi 3 hf. önce eklendi

Atatürk dizisinin merakla beklenen fragmanı başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli tarafından sosyal medya platformu üzerinden "1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman ATATÜRK…♾️" sözleriyle #Atatürkfilmi etiketiyle paylaşıldı.

Atatürk filmi ne zaman, nerede yayınlanacak?

Atatürk filmi ilk olarak 29 Ekim'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Ardından 3 Kasım'da sinemalarda vizyona girecek. 22 Aralık'ta ise 2. film ve yine sinemalarda yayınlanacak. 2024 yazında da her iki film FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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