Atatürk dizisinin (filminin) fragmanı yayınlandı

Atatürk dizisinin merakla beklenen fragmanı başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli tarafından sosyal medya platformu üzerinden "1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman ATATÜRK…♾️" sözleriyle #Atatürkfilmi etiketiyle paylaşıldı.
Atatürk filmi ne zaman, nerede yayınlanacak?
Atatürk filmi ilk olarak 29 Ekim'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Ardından 3 Kasım'da sinemalarda vizyona girecek. 22 Aralık'ta ise 2. film ve yine sinemalarda yayınlanacak. 2024 yazında da her iki film FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.