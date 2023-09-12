Netflix, Türkiye’deki aboneliklere yüzde 50 zam yaptı

Netflix fiyatları zamlandı
Netflix Türkiye abonelik ücretleri:
- Temel paket: Aylık 99,99 TL (Tek cihazda SD kalitede izleme)
- Standart paket: Aylık 149,99 TL ( İki cihazda HD kalitede izleme)
- Özel paket: Aylık 199,99 TL (Dört cihazda Ultra HD kalitede izleme)
Zam sonrasında Netflix fiyatı Türkiye'de önemli derecede yükselmiş oldu. Netflix neden zam yaptı? sorusu da her zamanki gibi şimdilik cevapsız kalmış durumda. Fiyat artışının birden fazla sebebi olabilir. Bunlardan biri artan global maliyetler olabilir ancak Netflix'in halihazırda yurt dışı fiyatalrında bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla fiyat değişikliğinin temel nedeni Türkiye'de artan döviz kuru olarak karşımıza çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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