Tam Boyutta Gör Netflix, bundan yaklaşık yedi ay önce Türkiye abonelik fiyatlarına zam uygulamıştı. Aradan birkaç ay geçmesinin ardından Netflix, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Yeni Netflix zammı sonrasında abonelik ücretleri yüzde 50’den fazla artış gösterdi.

Netflix fiyatları zamlandı

Tam Boyutta Gör Netflix’in çok kısa bir süre önce yaptığı zam sonrasında Temel paket fiyatı 63.99 TL’den 99,99 TL’ye, Standart paket fiyatı 97.99 TL’den 149.99 TL’ye ve Özel paket fiyatı ise 130.99 TL’den 199.99 TL’ye yükseldi.Disney+ fiyatı ise aylık olarak Türkiye’de 64.99 TL’den başlıyor.

Netflix Türkiye abonelik ücretleri:

Temel paket : Aylık 99,99 TL (Tek cihazda SD kalitede izleme)

: Aylık 99,99 TL (Tek cihazda SD kalitede izleme) Standart paket : Aylık 149,99 TL ( İki cihazda HD kalitede izleme)

: Aylık 149,99 TL ( İki cihazda HD kalitede izleme) Özel paket: Aylık 199,99 TL (Dört cihazda Ultra HD kalitede izleme)

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Zam sonrasında Netflix fiyatı Türkiye'de önemli derecede yükselmiş oldu. Netflix neden zam yaptı? sorusu da her zamanki gibi şimdilik cevapsız kalmış durumda. Fiyat artışının birden fazla sebebi olabilir. Bunlardan biri artan global maliyetler olabilir ancak Netflix'in halihazırda yurt dışı fiyatalrında bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla fiyat değişikliğinin temel nedeni Türkiye'de artan döviz kuru olarak karşımıza çıkıyor.

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Netflix, Türkiye’deki aboneliklere yüzde 50 zam yaptı