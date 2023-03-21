Audi A3 yerine kompakt bir elektrikli model geliyor: İşte detaylar

Dördüncü nesil Audi A3, hatırlayacağınız üzere 2020'nin başında piyasaya sürülmüştü. Görünüşe bakılırsa halefi gelmeyecek. Autocar internet sitesinin haberine göre 2027 yılına kadar mevcut Audi A3'ün yerini kompakt bir elektrikli model alacak.
Audi tam elektrifikasyona doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu sürecin bir sonraki kurbanı Audi A3 olacak. Beş yıldan kısa bir süre içinde yerini A segmentinde küçük bir elektrikli otomobile bırakacak. Söz konusu araç tamamen yeni bir şasi üzerine inşa edilecek.
Alman marka şu anda Q4 e-tron ve e-tron GT gibi otomobiller için Volkswagen Grubu'nun MEB ve J1 platformlarını kullanıyor. Ancak Audi A3'ün yerine gelecek elektrikli model mevcut MEB'den çok daha gelişmiş olan SSP'yi (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) temel alacak.
SSP mimarisi büyük avantajlar sağlıyor
SSP daha düşük zemin yüksekliği ve daha fazla modülerlik gibi avantajları ile mühendislere oldukça geniş bir hareket alanı sunuyor. Ayrıca daha iyi bir ağırlık merkezi sağladığı gibi daha hızlı şarj için 800 voltluk mimariyi de destekliyor. Audi'nin baş teknoloji sorumlusu Oliver Hoffmann yaptığı açıklamada SSP'nin elektrikli araçlara 700 kilometreye kadar menzil sağlayacağını söyledi.
Audi A3'ün elektrikli ikamesi beş kapılı hatchback ve dört kapılı sedan olmak üzere iki farklı şekilde sunulacak. Aynı zamanda bir Audi A3 modeli için ilk kez arkadan itişli olacak. Audi ürün gamını gelecekte daha sportif bir "S" modeli ve yüksek performanslı bir "RS" modeliyle destekleyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)