Audi A3 yerine kompakt bir elektrikli model geliyor: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör

Dördüncü nesil Audi A3, hatırlayacağınız üzere 2020'nin başında piyasaya sürülmüştü. Görünüşe bakılırsa halefi gelmeyecek. Autocar internet sitesinin haberine göre 2027 yılına kadar mevcut Audi A3'ün yerini kompakt bir elektrikli model alacak.

Hyundai Ioniq 6, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye geliyor 21 sa. önce eklendi

Audi tam elektrifikasyona doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu sürecin bir sonraki kurbanı Audi A3 olacak. Beş yıldan kısa bir süre içinde yerini A segmentinde küçük bir elektrikli otomobile bırakacak. Söz konusu araç tamamen yeni bir şasi üzerine inşa edilecek.

Alman marka şu anda Q4 e-tron ve e-tron GT gibi otomobiller için Volkswagen Grubu'nun MEB ve J1 platformlarını kullanıyor. Ancak Audi A3'ün yerine gelecek elektrikli model mevcut MEB'den çok daha gelişmiş olan SSP'yi (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) temel alacak.

Tam Boyutta Gör

SSP mimarisi büyük avantajlar sağlıyor

SSP daha düşük zemin yüksekliği ve daha fazla modülerlik gibi avantajları ile mühendislere oldukça geniş bir hareket alanı sunuyor. Ayrıca daha iyi bir ağırlık merkezi sağladığı gibi daha hızlı şarj için 800 voltluk mimariyi de destekliyor. Audi'nin baş teknoloji sorumlusu Oliver Hoffmann yaptığı açıklamada SSP'nin elektrikli araçlara 700 kilometreye kadar menzil sağlayacağını söyledi.

Audi A3'ün elektrikli ikamesi beş kapılı hatchback ve dört kapılı sedan olmak üzere iki farklı şekilde sunulacak. Aynı zamanda bir Audi A3 modeli için ilk kez arkadan itişli olacak. Audi ürün gamını gelecekte daha sportif bir "S" modeli ve yüksek performanslı bir "RS" modeliyle destekleyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Audi A3 yerine kompakt bir elektrikli model geliyor