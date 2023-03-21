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    Audi A3 yerine kompakt bir elektrikli model geliyor: İşte detaylar

    Tam elektrifikasyon yolculuğuna devam eden Audi bu yoldaki en önemli adımlarından biri en küçük ve en popüler otomobillerinden birini elektrikli hale getirerek atacak.
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    Audi A3 yerine kompakt bir elektrikli model geliyor Tam Boyutta Gör

    Dördüncü nesil Audi A3, hatırlayacağınız üzere 2020'nin başında piyasaya sürülmüştü. Görünüşe bakılırsa halefi gelmeyecek. Autocar internet sitesinin haberine göre 2027 yılına kadar mevcut Audi A3'ün yerini kompakt bir elektrikli model alacak.

    Audi tam elektrifikasyona doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu sürecin bir sonraki kurbanı Audi A3 olacak. Beş yıldan kısa bir süre içinde yerini A segmentinde küçük bir elektrikli otomobile bırakacak. Söz konusu araç tamamen yeni bir şasi üzerine inşa edilecek.

    Alman marka şu anda Q4 e-tron ve e-tron GT gibi otomobiller için Volkswagen Grubu'nun MEB ve J1 platformlarını kullanıyor. Ancak Audi A3'ün yerine gelecek elektrikli model mevcut MEB'den çok daha gelişmiş olan SSP'yi (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) temel alacak.

    Audi A3 yerine kompakt bir elektrikli model geliyor Tam Boyutta Gör

    SSP mimarisi büyük avantajlar sağlıyor

    SSP daha düşük zemin yüksekliği ve daha fazla modülerlik gibi avantajları ile mühendislere oldukça geniş bir hareket alanı sunuyor. Ayrıca daha iyi bir ağırlık merkezi sağladığı gibi daha hızlı şarj için 800 voltluk mimariyi de destekliyor. Audi'nin baş teknoloji sorumlusu Oliver Hoffmann yaptığı açıklamada SSP'nin elektrikli araçlara 700 kilometreye kadar menzil sağlayacağını söyledi.

    Audi A3'ün elektrikli ikamesi beş kapılı hatchback ve dört kapılı sedan olmak üzere iki farklı şekilde sunulacak. Aynı zamanda bir Audi A3 modeli için ilk kez arkadan itişli olacak. Audi ürün gamını gelecekte daha sportif bir "S" modeli ve yüksek performanslı bir "RS" modeliyle destekleyebilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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