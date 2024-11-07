BYD Atto 3, Euro NCAP testlerinde en düşük sürücü destek puanını aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin SUV modeli Atto 3, sürücü destek sistemleri alanında yapılan Euro NCAP güvenlik testlerinde şimdiye kadar verilmiş en düşük puanı aldı. Güvenlik uzmanları, aracın “Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici” (Intelligent Adaptive Cruise Control) sisteminin yeterince güvenilir olmadığını belirterek sürücülerin bu sistemi kendi riskleri çerçevesinde kullanmaları gerektiği uyarısında bulunurken sistemi de “tavsiye edilmez” olarak nitelendirdi.

BYD Atto 3 sürücü desteğinde sınıfta kaldı

“Tavsiye edilmez” notu, Euro NCAP’in sürücü destek sistemleri için verebileceği en düşük dereceyi temsil ediyor ve ilk kez bir araç için kullanıldı. Euro NCAP’in açıklamasına göre, Atto 3’ün düşük puan almasındaki temel neden, tehlike anında sürücüsünün tepkisiz kaldığı durumlarda kontrolü ele alamaması.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, yolda bir engelle karşılaşılması durumunda “bu kritik senaryoda sistemin, hız kontrolünü sürdürürken uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra direksiyon desteğini etkin bir şekilde kapattığını ve tepkisiz bir sürücüyü kaderiyle baş başa bıraktığını” belirtiyor. Bu eksiklik nedeniyle Atto 3, 25 puan üzerinden sıfır aldı. Ek olarak Adaptif Hız Sabitleyici’nin diğer başarısızlıkların yanı sıra 90 km/s’den daha yüksek hızlarda yapılan testlerde de yetersiz kaldığı aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, araç “Sistem Arızası” kategorisinde “Zayıf” ve “Çarpışma Önleme” kategorisinde “Yeterli” seviyelerinde puan aldı. Trafik işaretlerini tanıma konusunda da zorluk yaşayan BYD Atto 3, bu alanda yüzde 55 gibi mütevazı bir puan elde edebildi. Aynı testlere giren BMW 5 Serisi ve Mercedes C-Class modelleri ise “Çok İyi” notunu alarak yüksek puanlar elde etti.

Çin'de satılan her 3 yeni enerjili araçtan 1'i BYD 21 sa. önce eklendi

Raporda, Atto 3'ün hız sınırı işaretlerini tespit etmek için kamera girdilerini kullandığı belirtilirken virajlar ve kavşaklar gibi yaklaşan yol özellikleri için hız ayarlaması yapmadığının altı çiziliyor. Ayrıca şerit değiştirme yardımının işlevsiz olduğu, radar veya kameraların engellenmesi durumunda aracın bir uyarı verdiği ancak devreden çıkmadığı belirtiliyor.

Euro NCAP’in teknik yöneticisi Adriano Palao Bernal, elde edilen sonuçların tüketicilere bugünkü sürücü destek teknolojilerinin güvenilirliği hakkında önemli bir içgörü sunduğunu belirtti. Bernal, sürücü destek sistemlerinin konforlu bir sürüş deneyimi sunduğunu ancak belirli koşullarda kusurlar gösterebileceğini ifade etti ve bu sistemlerin yanlış kullanılması durumunda yeni riskler yaratabileceğini belirtti.

BYD, test sonuçları hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da, şirketin Euro NCAP’e yaptığı açıklamada, Dolphin ve Seal gibi yeni modellerinde daha gelişmiş sürücü destek teknolojileri kullandığını belirtti. BYD Atto 3, 2022 yılında Euro NCAP’in çarpışma testlerine girmiş ve beş yıldız alarak üst düzey bir güvenlik puanına ulaşmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD Atto 3, Euro NCAP testlerinde en düşük puanı aldı