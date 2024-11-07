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    BYD Atto 3, Euro NCAP testlerinde en düşük sürücü destek puanını aldı

    BYD Atto 3 sürücü destek fonksiyonlarından biri için şimdiye kadarki en kötü Euro NCAP puanını aldı. Kurum, aracın sürücü destek sistemini “tavsiye edilmez” olarak nitelendirdi.
    BYD Atto 3, Euro NCAP testlerinde en düşük puanı aldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin SUV modeli Atto 3, sürücü destek sistemleri alanında yapılan Euro NCAP güvenlik testlerinde şimdiye kadar verilmiş en düşük puanı aldı. Güvenlik uzmanları, aracın “Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici” (Intelligent Adaptive Cruise Control) sisteminin yeterince güvenilir olmadığını belirterek sürücülerin bu sistemi kendi riskleri çerçevesinde kullanmaları gerektiği uyarısında bulunurken sistemi de “tavsiye edilmez” olarak nitelendirdi.

    BYD Atto 3 sürücü desteğinde sınıfta kaldı

    “Tavsiye edilmez” notu, Euro NCAP’in sürücü destek sistemleri için verebileceği en düşük dereceyi temsil ediyor ve ilk kez bir araç için kullanıldı. Euro NCAP’in açıklamasına göre, Atto 3’ün düşük puan almasındaki temel neden, tehlike anında sürücüsünün tepkisiz kaldığı durumlarda kontrolü ele alamaması.

    BYD Atto 3, Euro NCAP testlerinde en düşük puanı aldı Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar, yolda bir engelle karşılaşılması durumunda “bu kritik senaryoda sistemin, hız kontrolünü sürdürürken uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra direksiyon desteğini etkin bir şekilde kapattığını ve tepkisiz bir sürücüyü kaderiyle baş başa bıraktığını” belirtiyor. Bu eksiklik nedeniyle Atto 3, 25 puan üzerinden sıfır aldı. Ek olarak Adaptif Hız Sabitleyici’nin diğer başarısızlıkların yanı sıra 90 km/s’den daha yüksek hızlarda yapılan testlerde de yetersiz kaldığı aktarılıyor.
    BYD Atto 3, Euro NCAP testlerinde en düşük puanı aldı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, araç “Sistem Arızası” kategorisinde “Zayıf” ve “Çarpışma Önleme” kategorisinde “Yeterli” seviyelerinde puan aldı. Trafik işaretlerini tanıma konusunda da zorluk yaşayan BYD Atto 3, bu alanda yüzde 55 gibi mütevazı bir puan elde edebildi. Aynı testlere giren BMW 5 Serisi ve Mercedes C-Class modelleri ise “Çok İyi” notunu alarak yüksek puanlar elde etti.

    Raporda, Atto 3'ün hız sınırı işaretlerini tespit etmek için kamera girdilerini kullandığı belirtilirken virajlar ve kavşaklar gibi yaklaşan yol özellikleri için hız ayarlaması yapmadığının altı çiziliyor. Ayrıca şerit değiştirme yardımının işlevsiz olduğu, radar veya kameraların engellenmesi durumunda aracın bir uyarı verdiği ancak devreden çıkmadığı belirtiliyor.

    Euro NCAP’in teknik yöneticisi Adriano Palao Bernal, elde edilen sonuçların tüketicilere bugünkü sürücü destek teknolojilerinin güvenilirliği hakkında önemli bir içgörü sunduğunu belirtti. Bernal, sürücü destek sistemlerinin konforlu bir sürüş deneyimi sunduğunu ancak belirli koşullarda kusurlar gösterebileceğini ifade etti ve bu sistemlerin yanlış kullanılması durumunda yeni riskler yaratabileceğini belirtti.

    BYD, test sonuçları hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da, şirketin Euro NCAP’e yaptığı açıklamada, Dolphin ve Seal gibi yeni modellerinde daha gelişmiş sürücü destek teknolojileri kullandığını belirtti. BYD Atto 3, 2022 yılında Euro NCAP’in çarpışma testlerine girmiş ve beş yıldız alarak üst düzey bir güvenlik puanına ulaşmıştı.

    Kaynakça https://www.autoexpress.co.uk/byd/364791/byd-assistance-systems-slammed-euro-ncap https://www.reuters.com/business/autos-transportation/european-car-safety-agency-snubs-byds-atto-3-driver-assistance-system-2024-10-29/ https://preview.thenewsmarket.com/Previews/NCAP/DocumentAssets/680630.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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