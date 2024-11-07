BYD Atto 3, Euro NCAP testlerinde en düşük sürücü destek puanını aldı

BYD Atto 3 sürücü desteğinde sınıfta kaldı
“Tavsiye edilmez” notu, Euro NCAP’in sürücü destek sistemleri için verebileceği en düşük dereceyi temsil ediyor ve ilk kez bir araç için kullanıldı. Euro NCAP’in açıklamasına göre, Atto 3’ün düşük puan almasındaki temel neden, tehlike anında sürücüsünün tepkisiz kaldığı durumlarda kontrolü ele alamaması.
Raporda, Atto 3'ün hız sınırı işaretlerini tespit etmek için kamera girdilerini kullandığı belirtilirken virajlar ve kavşaklar gibi yaklaşan yol özellikleri için hız ayarlaması yapmadığının altı çiziliyor. Ayrıca şerit değiştirme yardımının işlevsiz olduğu, radar veya kameraların engellenmesi durumunda aracın bir uyarı verdiği ancak devreden çıkmadığı belirtiliyor.
Euro NCAP’in teknik yöneticisi Adriano Palao Bernal, elde edilen sonuçların tüketicilere bugünkü sürücü destek teknolojilerinin güvenilirliği hakkında önemli bir içgörü sunduğunu belirtti. Bernal, sürücü destek sistemlerinin konforlu bir sürüş deneyimi sunduğunu ancak belirli koşullarda kusurlar gösterebileceğini ifade etti ve bu sistemlerin yanlış kullanılması durumunda yeni riskler yaratabileceğini belirtti.
BYD, test sonuçları hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da, şirketin Euro NCAP’e yaptığı açıklamada, Dolphin ve Seal gibi yeni modellerinde daha gelişmiş sürücü destek teknolojileri kullandığını belirtti. BYD Atto 3, 2022 yılında Euro NCAP’in çarpışma testlerine girmiş ve beş yıldız alarak üst düzey bir güvenlik puanına ulaşmıştı.Kaynakça https://www.autoexpress.co.uk/byd/364791/byd-assistance-systems-slammed-euro-ncap https://www.reuters.com/business/autos-transportation/european-car-safety-agency-snubs-byds-atto-3-driver-assistance-system-2024-10-29/ https://preview.thenewsmarket.com/Previews/NCAP/DocumentAssets/680630.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über