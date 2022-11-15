Tam Boyutta Gör Otomotiv üreticileri özellikle son birkaç yıldır logolarını güncelleme yarışına girdi. Kimisi küçük dokunuşlarla yetinmekle beraber Dacia gibi markalar daha köklü bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ancak çoğunun bir ortak noktası var ki o da dijital çağa uygun şekilde 2 boyutlu tasarıma geçilmesi ve çizgilerin sadeleştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Audi de bu bağlamda logosunu güncelleyen markalar arasına katıldı. İkonik dört halka tasarımı devam ediyor ancak daha düz ve 2 boyutlu tasarıma geçiş yapılmış. Hatırlarsanız bu logoyu ilk olarak geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Audi Q8 e-tron'da görmüştük. Audi tasarımcısı Andre Georgi, yeni logonun eskisine göre önemli derecede daha modern göründüğünü belirtiyor.

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Artık krom detay barındırmayan yeni Audi logosu bunun yerine detay olarak üç boyutluya benzer bir stil oluşturan siyah arka plan ve beyaz halkalardan oluşuyor. Yapılan açıklamaya göre müşteriler yeni logoda halkaları siyah renkli olarak da tercih edebilecek. Bu yeni versiyonda halkalar beyaz yerine parlak siyah gibi görünen koyu gri renk ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Audi, yeni logoyla birlikte otomobillerin iç ve dış kısımlarındaki yazı tiplerini de standart hale getiriyor. "Audi Type" olarak adlandırılan bu yazı tipini bundan böyle otomobillerin B sütununda marka ve model yazısı olarak da göreceğiz.

Audi dışında Volkswagen, BMW, Nissan, Kia, Peugeot, Renault ve Dacia gibi pek çok üretici son yıllarda logo yenileyen markalar arasında. 2 boyuta geçiş yapan logoların ana fikri ise şu: Logonun araç içerisinde, reklam panolarında ve akıllı telefon, bilgisayar gibi dijital ortamlarda aynı görünmesi.

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Audi de logosunu güncelledi: "Daha sade ve modern"